¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦²¦¼Ô¤Ç£Ó£Ð£µ°Ì¤«¤é¤ÎµÕ½±¤òÁÀ¤Ã¤¿¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡ËÁÈ¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬²ñ¿´¤Î±éµ»¤ò¤ß¤»¡¢À¤³¦ÎòÂåºÇ¹â¤È¤Ê¤ë£±£µ£¸¡¦£±£³ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×£²£³£±¡¦£²£´ÅÀ¤È¤·¡¢¸½¹ÔºÎÅÀÊý¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿£°£¶Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ°Ê¹ßºÇÂç¤È¤Ê¤ë£¶¡¦£¹ÅÀº¹¤òÂçµÕÅ¾¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡£Î£È£ËÃæ·Ñ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡¢¥½¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¥·¥Æ¥£¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎËÜÅÄÉð»Ë»á¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë»þÂå¤Î»°±º¤ò»ØÆ³¤·¤¿¸µ¥³¡¼¥Á¡£ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é£²¿Í¤Î²÷µó¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¥á¥À¥ë¼øÍ¿¼°¤ò¸«¼é¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¤¡¡Á¡¢¤Ê¤ó¤«Î¶°ì¤ÎÎÞ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤Ã¤Á¤â¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¥Ú¥¢¤ò¡¢¤º¤Ã¤È»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¡¢¤É¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤â¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤º¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¤¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡£¡ÖÍþÍè¤âÎ¶°ì¤âÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤¿¤Î¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ê£²¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¡Ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¤È¤Ï¸½Ìò»þÂå°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡£¥Ö¥ë¡¼¥Î¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤ÎÆó¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£