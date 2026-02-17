愛が重すぎる……。将棋界の“軍曹”こと永瀬拓矢九段（33）が、宿敵であり畏敬の対象でもある藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）への“深すぎるリスペクト”を爆発させた。和歌山市で行われる「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第4局を前に、報道陣の前で語ったのは戦術ではなく、まさかの“おそろアイテム”へのこだわりだった。

【映像】幸せそう…“おそろアイテム”を語る永瀬九段

藤井王将が温度計付きのデジタル時計を愛用しているのは有名な話だが、なんと永瀬九段も本シリーズでは、対局室に「温度計」を持ち込んでいる。しかし、そこはストイックな永瀬九段。「藤井さんと同じのはさすがに照れる。藤井さんも照れると思うし、私は番外戦術はしないので（笑）」と、顔をクシャクシャにして満面の笑みで激白。あえて別モデルながら「温度計」というカテゴリーを揃える、絶妙な距離感の“おそろい”を選択した。

永瀬九段の饒舌は止まらない。「藤井さんが適温とする温度が私と同じなんです。温度計を見ると心が落ち着く」と語り、自宅用、対局用、予備用と一気に「3つ買った」ことを告白。1個1000円程度のリーズナブルな一品だそうで、「皆さんも使ってほしい」と布教活動まで始める始末だった。

この“推し活”全開の姿に、ファンは騒然。「こんな笑う永瀬初めて見た」「もうファンやん」「乙女過ぎる」「聡太のマネしんぼ」など、「嬉々として」「めっちゃ嬉しそうやん」と、普段の厳しい表情とのギャップに萌える声が相次いだ。

愛する王者の背中を追い、同じ温度を感じながら盤面に向かう永瀬。「おそろい」の温度計が刻むのは、勝利への執念か、それとも至高の友情か。和歌山の熱い戦いのゆくえから目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）