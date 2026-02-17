「イチャイチャで仲良し」近藤千尋、夫・ジャンポケ太田と夫婦ランウェイ！ 「お姫様に見えます」
モデルの近藤千尋さんは2月16日、自身のInstagramを更新。ファッションイベント「東京ガールズコレクション（TGC）inあいち・なごや2026」のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】近藤千尋＆ジャンポケ太田、夫婦でランウェイ！
ファンからは「ひーぼぉ君とのランウェイ超素敵」「イチャイチャで仲良し」「お二人ともニコニコ」「お姫様に見えます」「輝いてたよー」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ひーぼぉ君とのランウェイ超素敵」近藤さんは「おはようございます 名古屋TGC最高でした」とつづり、11枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目では夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんとのツーショット、動画では実際に夫婦でランウェイを歩く姿を披露しました。腕を組んで、とても楽しそうに歩いており、「ひーぼぉくんとまた思い出が増えた」と近藤さん自身もうれしそうに振り返っています。
「TGCに太田夫婦も出演します」14日には「明日は第二の地元名古屋で開催という事でTGCに太田夫婦も出演します」とつづり、17枚の写真を投稿していた近藤さん。14枚目には、太田さんとのツーショットを公開しています。今後も仲むつまじい姿を見せてくれることでしょう。
