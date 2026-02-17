新カムリに注目集まる

トヨタと広州汽車の合弁会社「広汽トヨタ」が、2025年9月23日に現地で生産する4ドアセダン「カムリ」の新型・2026年モデルを発表しました。

日本ではすでに販売を終えている車種ですが、このニュースは国内ユーザーの間でも注目を集め、多様な反応が寄せられています。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ新「カムリ」の画像を見る（77枚）

カムリの歴史は1980年、2ドアスペシャリティカー「セリカ」から派生した4ドアセダン「セリカカムリ」に始まります。

当初はFRレイアウトを採用していましたが、1982年のフルモデルチェンジでFFへと転換。広い室内空間が高く評価され、アメリカをはじめとする海外市場へ展開されました。

その後、日本では2023年に10代目をもって生産・販売が終了しましたが、海外では11代目が登場。特に車内の広さが求められる中国市場では、今も高い人気を維持しています。

こうした背景のもと、カムリは伝統的な4ドアセダンでありながら、近年のトヨタ車に共通する「ハンマーヘッド」デザインを採用し、スポーティかつ先進的な印象を強めています。

さらに部分的なデザイン変更によって3タイプが展開され、そのうち1タイプは中国専用モデルとなっているのも特徴です。

ボディサイズは全長4915mm×全幅1840mm×全高1445mm、ホイールベースは2825mm。

パワーユニットには2リッターガソリン、2.5リッターガソリン、そして2.5リッターハイブリッドの3種類が用意され、幅広いニーズに応えています。

今回の2026年モデルでは、新グレード「スポーツライト」が追加されました。

2リッターガソリン車「デラックス」をベースに、リアスポイラーと18インチホイールを標準装備。視覚的な低重心感を強調し、よりスポーティなキャラクターを打ち出しています。

価格は本来19万1800元（約390万円）ですが、当面は15万8800元（約320万円）の特別価格で販売され、シリーズの中で最も手頃なエントリーモデルとして位置づけられています。

※ ※ ※

国内ユーザーからは「このデザインなら日本でも人気が出そう」「カムリの国内再登場を望む」といった復活への期待が寄せられています。

また「スポーツライト仕様が新鮮で魅力的」「セダンに遊び心を加えたのが良い」といった新グレードへの好意的な声も目立ち、従来の落ち着いたイメージに新しい方向性を感じる反応が広がっていました。

日本市場ではすでに販売終了となったカムリですが、新型の登場は国内ユーザーの注目を集め、再導入を望む声を高めるきっかけとなっています。