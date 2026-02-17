¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¾Æ¤¡×Ì¾¸Å²°PARCO¤Ë3¡¥17ÃÂÀ¸¡ª¡¡¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¤ÇÁ´Å¹¤Ç¿·ºî¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä
¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ïÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¤¢¤ó¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¤Á¤¤¤«¤ï·¿¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¾Æ¤¡×¤Î3¹æÅ¹¤¬¡¢3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ë¤¢¤ëÌ¾¸Å²°PARCO¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¾Æ¤¡×¤¬Åì³¤¥¨¥ê¥¢¡õ°¦ÃÎ¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¾Æ¤Ì¾¸Å²°PARCOÅ¹¡×¤Ï¡¢1¹æÅ¹¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¾Æ¤²£ÉÍ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ý¡¼¥¿¡¼¥ºÅ¹¡×¡¢2¹æÅ¹¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¾Æ¤¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´Å¹¡×¤ËÂ³¤3¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¾ïÀßÅ¹ÊÞ¡£
¡¡Å¹ÊÞ¤Ï¡¢¤¨¤ó¤¸¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿³°Áõ¤Ç¡¢ÏÂÉ÷¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¾Æ¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¾Æ¤Ì¾¸Å²°PARCOÅ¹¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢Ì¾¸Å²°PARCOÅ¹¸ÂÄê¤Ç3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¿·¤·¤¤Ì£¤Î¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¾Æ¤¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡ÂçÎ³¾®Æ¦¤Î¤¢¤ó¤³¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡Ê¤¢¤º¤¥Ð¥¿¡¼¡Ë¡×¤È¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤²ÌÆùÆþ¤ê¤Î¤È¤Á¤ª¤È¤á¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥ß¥ë¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¡Ê¤¤¤Á¤´¡Ë¡×¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸¶»º¤Î¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê±öÌ£¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¡Ö¤¦¤µ¤®¡Ê¥Á¡¼¥º¡Ë¡×¤Î3¼ïÎà¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÅ¹ÊÞ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢Æ±Æü¤«¤é¿·¤·¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¾Æ¤¡×Á´Å¹¤ËÅÐ¾ì¡£¡¡¡¡
¡¡¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤¬Å¹°÷¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿¡ÖÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Û¤«¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ËÅ½¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¡ÖÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¡ÖÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ê¤Û¤É¤è¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¶ÒÃå¡×¡Ö¥ß¥Ë¤Î¤Ü¤ê¡×¤ÎÁ´7¼ïÎà¤¬¿·ºî¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
