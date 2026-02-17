¡Ú¿·³ã¥°¥ë¥á¡ÛÔä¤ÎÃæ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¤¤¿¡ÖÔä¾Æ¤°ò¡×¥¹¥¤ー¥Ä¤Å¤¯¤·¡ªÇÀ±à¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÀìÌçÅ¹¡Ú»°¾ò»Ô¡Û
»°¾ò»Ô¾å¿Üº¢¤Ë¤¢¤ë¡ØÇÀ±à¥«¥Õ¥§ °ò¤È1/2(¤Ë¤Ö¤ó¤Î¤¤¤Á)¡Ù¡£
200Ç¯Â³¤¯Ï·ÊÞ¤ÎÇÀ²È¡ØËÙÀîÇÀ±à¡Ù¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¾Æ¤¤¤¤âÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¾Æ¤¤¤â¤Îºî¤êÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢Å¹¤Î³°¤ËÊÂ¤Ö3¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÔä¡ª¹â¤µ1m¤Û¤É¤ÎÔä¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤òÆþ¤ì¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÔä¾Æ¤°ò(540±ß/ËÜ¡¦ÀÇ¹þ¤ß)¡×¤Ï¡¢Ôä¤ÎÈ¿¼ÍÇ®¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£3～4»þ´Ö¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤«¤ì¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤È¤Æ¤â´Å¤¤¾Æ¤¤¤¤â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡£ËÙÀîÇÀ±à¤ÎÈª¤Ç°é¤Æ¤¿ÅüÅÙ¤Î¹â¤¤¡È¹È¤Ï¤ë¤«¡É¤ò¼ý³Ï¤·¤¿¤¢¤È¡¢100Æü°Ê¾å½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë´Å¤ß¤¬Áý¤·¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ôä¾Æ¤°ò¤ò³ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈŽ¥Ž¥Ž¥Ìª¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î²«¶â¿§¤Ë¾Æ¤±¤¿ÃÇÌÌ¤«¤é¡¢´Å¤¤¹á¤ê¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Þ¤¹¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤È¤í¤Ã¤È¤í¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿©´¶¤Ç´Å¤¯¼«Á³¤È¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤Û¤É¡£´¨¤¤Æü¤Ë¤Û¤¯¤Û¤¯¤È¤Û¤ª¤Ð¤ê¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ôä¾Æ¤°ò¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Ï¡ØÔä¾Æ¤°ò¥Ö¥ê¥å¥ì(600±ß/ÀÇ¹þ¤ß)¡Ù¡£
Ê´Åü¤¬¿¶¤ê¤«¤±¤é¤ì¤¿¾Æ¤¤¤¤â¤ò¾Ç¤²ÌÜ¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¥Ðー¥Êー¤ÇßÕ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¡ª¤È¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ï¥È¥í¥Ã¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿2¤Ä¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£´Å¤¯¤Æ¹á¤Ð¤·¤¯¥Ö¥ê¥å¥ì¤Î¤è¤¦¤Ë¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¿·´¶³Ð°ò¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢»ç°ò¥«¥éー¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¿·ºî¥á¥Ë¥åー¡Ö°ò¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤ä¡ÖÍÈ¤²°ò ¥Ï¥Ëー¥Áー¥º¡×¡¢¡Ö°ò¥Ö¥ê¥å¥ì¥µ¥ó¥É¡×¤ä¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥ÈIMO¥ß¥ë¥¯¡×¤Ê¤É¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤âËÉÙ¡ª
¾Æ¤¤¤â¹¥¤¤µ¤ó¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª´¨¤¤Åß¤Ë¤Ï¤È¤¯¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÔä¾Æ¤°òÀìÌçÅ¹¤Î¾Æ¤¤¤¤â¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡üÇÀ±à¥«¥Õ¥§°ò¤È1/2(¤Ë¤Ö¤ó¤Î¤¤¤Á)
¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¾å¿Üº¢1557-1
TEL¡Ã0256-47-4375
±Ä¶È»þ´Ö¡Ã·î¡¦¿å～¶âÍË 11:00～18:00 ¡¿ ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü 10:00～17:00
ÄêµÙÆü¡Ã²ÐÍËÆü
¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏInstagram¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
200Ç¯Â³¤¯Ï·ÊÞ¤ÎÇÀ²È¡ØËÙÀîÇÀ±à¡Ù¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¾Æ¤¤¤¤âÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¾Æ¤¤¤â¤Îºî¤êÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢Å¹¤Î³°¤ËÊÂ¤Ö3¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÔä¡ª¹â¤µ1m¤Û¤É¤ÎÔä¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤òÆþ¤ì¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÔä¾Æ¤°ò(540±ß/ËÜ¡¦ÀÇ¹þ¤ß)¡×¤Ï¡¢Ôä¤ÎÈ¿¼ÍÇ®¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£3～4»þ´Ö¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤«¤ì¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¤È¤Æ¤â´Å¤¤¾Æ¤¤¤¤â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡£ËÙÀîÇÀ±à¤ÎÈª¤Ç°é¤Æ¤¿ÅüÅÙ¤Î¹â¤¤¡È¹È¤Ï¤ë¤«¡É¤ò¼ý³Ï¤·¤¿¤¢¤È¡¢100Æü°Ê¾å½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë´Å¤ß¤¬Áý¤·¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ôä¾Æ¤°ò¤ò³ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈŽ¥Ž¥Ž¥Ìª¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î²«¶â¿§¤Ë¾Æ¤±¤¿ÃÇÌÌ¤«¤é¡¢´Å¤¤¹á¤ê¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Þ¤¹¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤È¤í¤Ã¤È¤í¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿©´¶¤Ç´Å¤¯¼«Á³¤È¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤Û¤É¡£´¨¤¤Æü¤Ë¤Û¤¯¤Û¤¯¤È¤Û¤ª¤Ð¤ê¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ôä¾Æ¤°ò¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Ï¡ØÔä¾Æ¤°ò¥Ö¥ê¥å¥ì(600±ß/ÀÇ¹þ¤ß)¡Ù¡£
Ê´Åü¤¬¿¶¤ê¤«¤±¤é¤ì¤¿¾Æ¤¤¤¤â¤ò¾Ç¤²ÌÜ¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¥Ðー¥Êー¤ÇßÕ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¡ª¤È¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ï¥È¥í¥Ã¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿2¤Ä¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£´Å¤¯¤Æ¹á¤Ð¤·¤¯¥Ö¥ê¥å¥ì¤Î¤è¤¦¤Ë¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¿·´¶³Ð°ò¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢»ç°ò¥«¥éー¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¿·ºî¥á¥Ë¥åー¡Ö°ò¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤ä¡ÖÍÈ¤²°ò ¥Ï¥Ëー¥Áー¥º¡×¡¢¡Ö°ò¥Ö¥ê¥å¥ì¥µ¥ó¥É¡×¤ä¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥ÈIMO¥ß¥ë¥¯¡×¤Ê¤É¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤âËÉÙ¡ª
¾Æ¤¤¤â¹¥¤¤µ¤ó¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª´¨¤¤Åß¤Ë¤Ï¤È¤¯¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÔä¾Æ¤°òÀìÌçÅ¹¤Î¾Æ¤¤¤¤â¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡üÇÀ±à¥«¥Õ¥§°ò¤È1/2(¤Ë¤Ö¤ó¤Î¤¤¤Á)
¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¾å¿Üº¢1557-1
TEL¡Ã0256-47-4375
±Ä¶È»þ´Ö¡Ã·î¡¦¿å～¶âÍË 11:00～18:00 ¡¿ ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü 10:00～17:00
ÄêµÙÆü¡Ã²ÐÍËÆü
¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏInstagram¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯