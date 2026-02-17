WBC¤ÇÍèÆü¤¹¤ë¿Íµ¤ÂæÏÑ¥Á¥¢¡¡µìÀµ·î¤ËÀÖ¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹S¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¯¤®¤Å¤±¡ª¡ÖÈþ½÷¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡ª¡×
¡¡ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦Ãæ¿®·»Äï¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢SNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼37Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥µ¥ß¡¼¡ÊÃ»º£¡¦34¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀÖ¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤ÇÂæÏÑÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂæÏÑ¥×¥íÌîµå6µåÃÄ¤«¤éÀº±Ô36Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¸ø¼°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¥Á¡¼¥à¡ÖCT Amaze¡ÊCT¥¢¥á¥¤¥º¡Ë¡×¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¡¢¥Á¥å¥ó¥Á¥å¥ó¡¢¥µ¥ß¡¼¤éÆüËÜ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸áÇ¯¤âÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈµìÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤ÆÀÖ¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¥ì¥¤¡×¡Ö´°àú¤ÊÉ±¡×¡ÖÈþ½÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£