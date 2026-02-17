駿河湾沼津サービスエリア上りの海鮮丼専門店に「海鮮チョコ寿司」が登場
「新東名NEOPASA」駿河湾沼津上りフードコートにある海鮮丼専門店「おさかな丼屋 とと丸食堂」では2月14日より、バレンタイン企画として「海鮮チョコ寿司」(1,320円)を販売する。
「海鮮チョコ寿司」(1,320円)
同商品は、サーモン、いか、鮪のお寿司にチョコソースをかけた、海鮮の旨味・甘味とチョコの甘味が楽しめる限定メニュー。アクセントにアボカドを添えている。
また、同日からは富士山の伏流水で育ったブランド魚「富士山サーモン」が楽しめる春限定メニューも登場。
「富士山サーモンと駿河の仲間たち」(2,178円)は、「富士山サーモン」と静岡を代表する海産物を船盛にした丼ぶりとなっている。
「富士山サーモンと駿河の仲間たち」(2,178円)
「富士山サーモンといくら丼」(1,825円)は、「富士山サーモン」の刺身を丼ぶりいっぱいに盛り付け、いくらを散りばめた一品。
「富士山サーモンといくら丼」(1,825円)
「富士山サーモン満喫すし」(1,958円)は、「富士山サーモン」を刺身・炙り・アボカドの3種類の寿司で楽しめるランチ限定メニューとなっている。
「富士山サーモン満喫すし」(1,958円)
