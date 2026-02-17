火曜日は晴れ間の広がる所が多くなりますが、関東や北日本の日本海側は雲が広がりやすい見込みです。関東は気温があまり上がらず、真冬の寒さになる所がありそうです。

午後は高気圧に覆われて、広い範囲で日差しが届きそうです。ただ、関東は沿岸部ほど雲が広がる見込みです。北日本の日本海側も雲が広がりやすいでしょう。

日中の気温は月曜日より低い所が多く、特に東海や関東では5℃以上低い所もありそうです。東京は9℃までしか上がらず、真冬の寒さが戻る見込みです。暖かくしてお過ごしください。

◆火曜日の各地の予想最高気温

札幌 :2℃ 釧路 :2℃

青森 :3℃ 盛岡 :5℃

仙台 :7℃ 新潟 :6℃

長野 :6℃ 金沢 :8℃

名古屋:11℃ 東京 :9℃

大阪 :11℃ 岡山 :11℃

広島 :12℃ 松江 :8℃

高知 :15℃ 福岡 :14℃

鹿児島:18℃ 那覇 :19℃

水曜日は前線や低気圧の影響で、北日本や北陸では午後から雪の範囲が広がる見込みです。降り方が強まり、雪の量が多くなる所がありそうです。なだれや落雪に注意が必要です。