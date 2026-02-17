TBS NEWS DIG Powered by JNN

火曜日は晴れ間の広がる所が多くなりますが、関東や北日本の日本海側は雲が広がりやすい見込みです。関東は気温があまり上がらず、真冬の寒さになる所がありそうです。

午後は高気圧に覆われて、広い範囲で日差しが届きそうです。ただ、関東は沿岸部ほど雲が広がる見込みです。北日本の日本海側も雲が広がりやすいでしょう。

日中の気温は月曜日より低い所が多く、特に東海や関東では5℃以上低い所もありそうです。東京は9℃までしか上がらず、真冬の寒さが戻る見込みです。暖かくしてお過ごしください。

◆火曜日の各地の予想最高気温
札幌　:2℃　 釧路　:2℃
青森　:3℃　 盛岡　:5℃
仙台　:7℃　 新潟　:6℃
長野　:6℃　 金沢　:8℃
名古屋:11℃　東京　:9℃
大阪　:11℃　岡山　:11℃
広島　:12℃　松江　:8℃
高知　:15℃　福岡　:14℃
鹿児島:18℃　那覇　:19℃

水曜日は前線や低気圧の影響で、北日本や北陸では午後から雪の範囲が広がる見込みです。降り方が強まり、雪の量が多くなる所がありそうです。なだれや落雪に注意が必要です。