ÉðÆ£·É»Ê¡¡½÷À¤Ø¤Î¼ºÎé¤¹¤®¤ëÈ¯¸ÀÏ¢È¯¤Ç¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¥Þ¥¸µö¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ªÁ°¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤è¥Ð¥«¡×
¡¡¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÉðÆ£·É»Ê¡Ê63¡Ë¤¬16Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë0¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¶¤á¤¿È¯¸À¤Ç¶¦±é¼Ô¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ª¤¸¤µ¤ó¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Î¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤òÂåÉ½¤·¤ÆÇßÂôÉÙÈþÃË¡¢Ä¹½£ÎÏ¡¢ÉðÆ£¡¢ÉðÅÄ½¤¹¨¤¬ÅÐ¾ì¡£»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÜ¤·Êý¤ä¹ÔÆ°¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤Ï¡Ö¼ã¤¤½÷À¤«¤é¤Î°û¤ß¤ÎÍ¶¤¤¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¤½¤³¤½¤³´ñÎï¤Ê¤éÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡×¤ÈÀµÄ¾¤¹¤®¤ë²óÅú¤Ç¼þ°Ï¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡ÖÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡×¤¿¤±¤ë¤«¤é¡Ö¤½¤³¤½¤³¡×¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öµ¤Î©¤Æ¤¬ÎÉ¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢ÍÆ»Ñ¤â½ÅÍ×¡£¥¹¥¯¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¤½÷Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤È²óÅú¡£Ä¹½£ÎÏ¤«¤é¤Ï¡Ö¼ò¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤â½÷¤ÏÆ¨¤²¤ë¤¾¡×¤ÈÅ£¤ò¤µ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¿®»Ò¤¬¡Ö¥¦¥Á¤¬º£Æü¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤½¤³¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÇúÃÆÈ¯¸À¤â¡£¿®»Ò¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥¸µö¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¡¢Ä¹½£ÎÏ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤è¥Ð¥«¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£