AI搭載のデジタルノート「TCL Note A1 NXTPAPER」をMakuakeにて先行予約販売
TCL JAPAN ELECTRONICSは2月10日、AIスマートノート「TCL Note A1 NXTPAPER」の先行予約販売を、応援購入サービス「Makuake」にて開始した。
「TCL Note A1 NXTPAPER」
同商品は、"読む・書く・考える"といった知的活動を、より自然かつ快適に行うことを目的とした新しいデジタルノート。
8,192段階の筆圧検知と高速レスポンスにより、紙に近い書き味を実現するほか、音声文字起こしやリアルタイム翻訳、AI要約、手書き文字変換などの生産性ツールを搭載している。
作業効率を上げるAI機能
さらに、手書きメモやWeb情報、アイデア断片を一元管理できる「インスピレーションスペース」も充実している。
インスピレーションスペース
画面は11.5インチのNXTPAPER Pureディスプレイとなっており、120Hzリフレッシュレートと約1,670万色表示に対応。反射やグレアを抑制する3A(アンチグレア、反射防止、指紋防止)クリスタルシールドガラスも搭載している。
また、TUV認証にも対応。約500gの軽量設計にくわえ、8000mAhバッテリーを搭載しており、大画面と携帯性を両立している。プロジェクトの実施は4月10日の22時まで。
「TCL Note A1 NXTPAPER」
同商品は、"読む・書く・考える"といった知的活動を、より自然かつ快適に行うことを目的とした新しいデジタルノート。
8,192段階の筆圧検知と高速レスポンスにより、紙に近い書き味を実現するほか、音声文字起こしやリアルタイム翻訳、AI要約、手書き文字変換などの生産性ツールを搭載している。
さらに、手書きメモやWeb情報、アイデア断片を一元管理できる「インスピレーションスペース」も充実している。
インスピレーションスペース
画面は11.5インチのNXTPAPER Pureディスプレイとなっており、120Hzリフレッシュレートと約1,670万色表示に対応。反射やグレアを抑制する3A(アンチグレア、反射防止、指紋防止)クリスタルシールドガラスも搭載している。
また、TUV認証にも対応。約500gの軽量設計にくわえ、8000mAhバッテリーを搭載しており、大画面と携帯性を両立している。プロジェクトの実施は4月10日の22時まで。