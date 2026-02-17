黒柳徹子、食欲旺盛＆豪快な手づかみにスタッフ「がっつかない×2」 ハワイの朝市を満喫「元気パワーさく裂かわいい」
タレントの黒柳徹子（92）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。冬休みに訪れたハワイでの“朝市”を楽しむ様子が公開され、今回も若々しい食べっぷりを披露した。
【動画】「徹子さんの食欲素敵」ホットドッグ、シュリンプご飯、パンケーキ…食欲旺盛な黒柳徹子
黒柳は、しばらく休みの間「ハワイに行きます」と冬休みをハワイで過ごすことを報告。今回は、「【朝市でも爆買い!?】徹子がハワイのファーマーズマーケットに大興奮！」と題した動画で、衣装をプロデュースしている田川啓二氏やスタッフらとハワイの朝市をリモート参加で楽しむ様子が収められている。
朝市ということもあり、早起きだった一同。田川氏は眠気の残るテンション低めのスタートだった一方で、黒柳は朝から元気一杯。
お腹が空いた黒柳は、肉、魚、野菜が多く入ったランチボックスや、ホットドッグ、パンケーキ、フレンチトーストなどスタッフの分も含めて多くのランチボックスを購入し、食卓にはバラエティ豊かな料理がずらりと並んでいた。さらに、黒柳が大好物であるキャラメルポップコーンも購入し、ここでも“爆買い”を披露していた。
スタッフと分け合って味わうと「おいしい すごくおいしいです」と何度も声を上げ、感激した様子を見せた。黒柳がホットケーキを豪快に手で盛り付けると、田川氏が「がっつかない、がっつかない」と優しく注意する場面もあり、思わず笑みがこぼれていた。
黒柳の若々しく食欲旺盛な姿に、動画には「お腹ペコペコ徹子さん…元気パワーさく裂かわいい」「徹子さんにはこれからも、モリモリガツガツ食べていただいて、元気でいらしてほしいです」「何にでも貪欲なのがお元気の秘訣なんでしょうね」「徹子さんの食欲素敵」「食欲旺盛の徹子さん見ててこちらも満足」などの反響が集まっている。
