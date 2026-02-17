フリーアナウンサーの釜井美由紀（31）が17日までに自身のインスタグラムを更新。難関資格の行政書士試験に合格したことを明かした。

「ご報告」として「令和7年度 行政書士試験に合格しました」とに合格証を手にした写真を公開。「以前から興味があった法律系の資格を取ってみたいと、去年の初めに大学ぶりの法律の勉強を始めました」とつづった。

「まだ息子が生後数ヶ月の頃だったので、思うように時間が確保できず…苦しい時もありましたが スキマ時間を見つけてコツコツ勉強してきた結果が出てホッとしています」と幼い息子を育てながらの勉強を振り返った。

「今後は法律の知識も生かしてアナウンサーの仕事の幅を広げていきたいと思います。春からは行政書士の仕事にも挑戦していく予定です」と意気込み。「行政書士の活動との両立を快く応援してくださったセント・フォースの皆さまにも感謝しております」と記した。

釜井アナは慶大法学部卒で、2016年にテレビユー福島に契約アナウンサーとして入社。「Nスタふくしま」のサブキャスターなどを務め、2019年3月にテレビユー福島退社。その後、TBSスパークルキャスター室に所属し、TBS NEWSのキャスターとして活動。2025年にセント・フォースに移籍。24年秋に第1子・長男を出産している。

行政書士の合格率は2025年度が14.54％、24年度が12.90％と、非常に難関であることで知られている。