おくるみ型キーホルダーチャームにたべものやブーケの新デザイン全7種が登場
G-CREWSが運営する雑貨ブランドの「OZaKKa(オザッカ)」はこのほど、「おくるみ」型キーホルダーチャーム「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の新デザイン全7種を発売した。
「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」新デザイン
同商品は、ぬいぐるみをくるむことで、自身のぬいぐるみへの愛情をより実感することができるアイテムとなっている。
ぬいぐるみを固定できるよう、本体にはX状の「シートベルト」(ゴムバンド)を搭載しているほか、独自に開発したアクリルカラビナも付いている。
今回は、1月15日から「たべもの」、2月6日から「ブーケ」をそれぞれイメージした新デザインが登場。
「たべもの」は、「クレープ(チョコバナナ)」、「ポップコーン」、「クリームソーダ」の3種。
「たべもの」3種
「ブーケ」は、イエロー、ピンク、ブルー、レッドの4種から選べる。
「ブーケ」4種
価格は各2,585円。
