SILENT SIREN¹õºäÍ¥¹á»Ò¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±È¯É½ 3·î1Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö³èÆ°µÙ»ß¤Ø¡Öº£¤ÏÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/17¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¦SILENT SIREN¡ÊÄÌ¾Î¡§¥µ¥¤¥µ¥¤¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¹õºäÍ¥¹á»Ò¡Ê36¡Ë¤¬2·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û36ºÐ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Ä¾É®ÈþÊ¸»ú¤ÇÇ¥¿±È¯É½
¹õºä¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¸½ºßÍ½Äê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë2·î27Æü¤Î»ä¤¿¤Á¼çºÅ¤Î¡ØSHE SCREAM ROCK vol.2¡Ù¤È3·î1Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¹õºä¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢¥é¥¤¥Ö°Ê³°¤Î³èÆ°¤ÏÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤é3·î°Ê¹ß¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÀ½¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Þ¡¼¥¯¤ä¾®¤µ¤Ê·¤¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢Ä¾É®½ðÌ¾¤òÅº¤¨¤¿Ê¸½ñ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õºä¤Ï1989Ç¯6·î6Æü»º¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£SIRENT SIREN¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¤·¤Æ2012Ç¯11·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯²Æ¤Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÈÆþÀÒ¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
