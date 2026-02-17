乃木坂46奥田いろは「憧れが詰まったお衣装」で美肩際立つ「プリンセスがいた」「気品漂う姿」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/17】乃木坂46の奥田いろはが2月15日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】20歳乃木坂46「美しさレベチ」美肩全開の憧れドレス姿
奥田は「憧れが詰まったお衣装です イベントありがとうございました〜」とつづり写真を投稿。ブルーの生地に白の刺繍が敷き詰められたフリルが豪華なドレスは、美しいデコルテが際立つオフショルダースタイルとなっており、スカート部分を持ち刺繍を見せるポーズや、髪をハーフアップにした後ろ姿、キラキラと輝くアクセサリーを披露しているショットも披露している。
この投稿に「プリンセスがいた」「気品漂う姿」「可愛すぎる」「美しさレベチ」「女神ですね」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆奥田いろは、オフショルドレス姿披露
◆奥田いろはの投稿に反響
