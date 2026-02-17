広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、“手抜き”バレンタインスイーツ2品披露「手抜きとは思えないクオリティ」「小園選手羨ましい」の声
【モデルプレス＝2026/02/17】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが2月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。バレンタインスイーツを公開し、反響が寄せられている。
【写真】カープ小園選手の23歳美人妻「見た目が華やか」人気キャラモチーフの“手抜き”スイーツ
渡辺は「今年ら手抜き」（本文ママ）とつづり、写真を公開。市販のクッキーにクリームを挟み、フリーズドライの苺をまぶしたスイーツを披露した。また、「この子達結構美味しかった」とし、人気ゲーム「たまごっち」のくちぱっちをイメージした、緑色のタルトにデコレーションを施した一品も見せている。
この投稿は「手抜きとは思えないクオリティ」「見た目が華やか」「小園選手羨ましい」「愛情たっぷり」「くちぱっち可愛い」などと反響を呼んでいる。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡辺リサ、“手抜き”バレンタインスイーツ2品披露
◆渡辺リサの投稿に反響
