スイング中のコッキングの理想的な動きとは？【ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑/奥嶋誠昭】

右手とクラブの角度はインパクト＝アドレス

【部位】左手首、右手首 【機能】クラブをライ角通りに使う

「タメる」意識が必要な人もいる

親指方向に手首を折る動き、つまりコッキングの動きがスイング中、どう変わっていくのが理想なのかを説明しましょう。ライ角通りにセットしているならば、インパクトでアドレスのときの位置や角度にクラブを戻すのが理想です。そのためには、手首のコッキングの角度をアドレスのときと同じに戻すことが究極の理想となります。もちろん、この角度が変わっても、ほかの要素を調整することで意図どおりに打っている人もいます。

ちなみにアドレスのときの腕とクラブの角度はドライバーで、ＰＧＡツアーの平均が１３４度です。「ノーコック打法」という打ち方が流行した時期もありましたが、クラブに働く遠心力は、手首の力が耐えられる程度の大きさではないので、コッキングの動きがまったく入らないということはあり得ません。でも、「動かさない」つもりで振ることで、インパクトで元に戻しやすくなる効果が出た人もいたということです。

実際にはヘッドの重さでコッキングの動きは自然に生じます。早めに動かすパターンを「アーリーコック」、遅めに動かすパターンを「レイトコック」と言いますが、どちらのパターンでもＰ４で腕とクラブの角度は90度くらいになります。そのあと、下半身がダウンスイングを始めることでこの角度はさらに多少深まり、そのあとで戻り始めます。

Ｐ６で、プロの平均が１２０度と、かなりインパクトの状態に近づいています。コッキングした状態をキープする、いわゆる「タメ」をつくって一気に戻して叩くイメージがあるかもしれませんが、プロでもＰ６で半分以上戻っているのが実際の姿なのです。そしてＰ７で元に戻ります。

実際には、クラブヘッドには大きな遠心力が働くため、手首の角度は伸ばされようとしています。それに対抗するのは、ある程度「この角度をキープする」という意識とそれによって自然に発揮される力、そしてこれをキープしやすくした握り方の工夫による力なのです。

●Ｐ4で90度

ヘッドの重さによって手首が親指方向に折れる。トップでほぼ90度くらいになるのが目安。

●Ｐ6で120度

クラブが水平まで下りてきたときに、手首の角度は120度まで広がっている。

●Ｐ7で140度

インパクトではアドレスのときの140度に戻る。それがライ角通りに使うカギだからだ。

【出典】『ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑』著：奥嶋誠昭