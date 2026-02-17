¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬23¶è1R¤ÎÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ¤Ë¶ÃØ³¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¾ÂÂÞ¤È¤«Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×
¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖKoala¡¡¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡¡¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×È¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Koala¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¾Í¤Î¿²¶ñ¡¦²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡£¿çÌ²»þ´Ö¤¬Ã»¤¤ÆüËÜ¿Í¤Î¿çÌ²¤Î¼Á¡È¥¹¥ê¥Ñ¡É¡Ê¥¹¥ê¡¼¥×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¤ò¹â¤á¤ë¿²¶ñ¡¦²È¶ñ¤Î³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï24Ç¯¤«¤éÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥ê¥Ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿²¤Ä¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤â¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Êª²Á¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔ¿´¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥àµï½»¼Ô¤ÏÊªÍýÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Î¤Ê¤µ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÏµþÅÔ¤Ç²ÈÄÂ4Ëü±ßÂæ¤ÎÊª·ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÅìµþ23¶è¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à²ÈÄÂ¤¬Ê¿¶Ñ12Ëü±ß¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¡¡23¶èÁ´ÂÎ¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¾ÂÂÞ¤È¤«Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
·Ý¿ÍÃç´Ö¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¼ê¤ò¤Î¤Ð¤»¤ÐÃ¯¤«¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£²æËý¤Ç¤¹¤è¡£²æËý¤Ï¤ª¶â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢²æËý¤ÏÌµÎÁ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¹¤µ¤ò²æËý¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Å»ö¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢¿çÌ²¤Î3¤Ä¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥³¥¢¥é¥½¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥Ã¥É¡¡CUSHY¡×¤òÂÎ¸³¤·¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬°ìÈÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£À¸³è¤Î¼Á¤¬ÌÀ³Î¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹³èÍÑ¤Î½ÅÍ×¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¶¹¤µ¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÀ¸³è¡£¡Öº£¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Âð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºî¶È¾ì¤È¤«Ê¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£½á¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Í¾Íµ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¥¢¥é¥½¥Õ¥¡¡¼¥Ù¥Ã¥É¡¡CUSHY¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖKoala¡¡¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡¡¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Ï19Æü¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢¹Á¶èËÌÀÄ»³¤ÎKoalaÀÄ»³¥¹¥È¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£