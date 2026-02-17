【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第１１日の１６日、フィギュアスケートのペアフリーで、三浦璃来（りく）（２４）、木原龍一（３３）組（木下グループ）がこの種目で日本勢初のメダルとなる金を獲得した。

今大会では団体の銀に続くメダル。日本勢のメダルは今大会計１８個目となり、冬季では過去最多だった２０２２年北京大会に並んだ。

三浦、木原組は、１５日のショートプログラム（ＳＰ）はミスがあり５位と出遅れたが、フリーで世界歴代最高となる１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点で逆転優勝した。

新種目のスキージャンプ男子スーパー団体は、二階堂蓮（２４）（日本ビール）、小林陵侑（２９）（チームＲＯＹ）の日本が６位。３回目途中で悪天候のため打ち切りとなり、２回目までの記録で順位が決まった。

「璃来ちゃんが立て直してくれた」

前日のＳＰでは、木原が三浦の体を持ち上げる「リフト」で体勢を崩し、まさかの５位と出遅れた。その夜、木原は「夜も眠れず、涙が止まらなかった」。それがこの日のフリーは一転、世界歴代最高得点の会心の演技を披露。木原は「（三浦）璃来ちゃんが立て直してくれた」とパートナーを見つめ、真っすぐに感謝の思いを伝えた。

２人の出会いは２０１９年。他の選手とのペアを解消していた三浦は、新たなパートナーを探していた。別の選手と五輪を経験し、実績も実力もある木原について、元アイスダンス日本代表の小松原美里さん（３３）に相談したことがきっかけだった。

木原は当時、競技からの引退を考えていた。小松原さんは親交が深い木原にこう伝えたという。「やめるな。絶対にうまくいくから」。小松原さんは振り返る。「まだやりたそうに見えたし、ペアであれだけ自分のパートの技を確実に決められる人はいない。努力家だから」

１９年７月、２人は初めて一緒に滑ってみて、驚いた。三浦は「自分の滑りたいタイミングで滑ったのに、ぴったり合う」といい、木原も「最初の一歩目の滑りからすごく合った」。それから、競技が盛んなカナダを拠点に猛練習を重ねた。当初はリンク内外で９歳上の木原が引っ張ったが、徐々に三浦も意見をはっきり伝えるようになり、互いを高め合えるようになった。

この日、木原は気持ちの切り替えができず、試合前の公式練習でも涙が止まらなかった。そんな木原に三浦が言った。「まだ終わっていない。積み重ねてきたものがあるんだから」――。木原は「奮い立たせてくれた。諦めていいわけがない。攻めきる」と決意し、リンクに立った。

演技を終え、その後最終滑走者の得点が表示され、場内にアナウンスが響いた。「リク・ミウラ、リュウイチ・キハラ、チャンピオン！」。相性ぴったりの２人はリンク脇で強く抱き合い、喜びを分かち合った。（岡田浩幸）