2月11日（水）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが出題した三択クイズが話題となった。

©ABCテレビ

この日のテーマは「ハム・ベーコン・ソーセージ」。ソーセージをたっぷり使ったスパイシーなトマト煮「豆とソーセージの煮込み」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。

焼くだけでもおいしく、さまざまな料理にもアレンジしやすいハム、ベーコン、ソーセージ。DAIGOも「ホントに助けられてる」そうで、DAIGO家では慌ただしい朝の食卓で特に大活躍しているという。

そんな頼もしいテーマ食材にちなみ、DAIGOがくり出した番組恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」の出題は「ハム、ベーコン、ソーセージの中でうちの息子が一番好きなものは？」。2歳になったばかりの長男は、3つの中でどれが好きなのか？

©ABCテレビ

【動画】ハム、ベーコン、ソーセージはDAIGOも大好き。オープニングでは、そんな“HBS愛”を今話題のヒット曲に乗せてDAIGOが熱唱!?

大西先生は「それはソーセージでしょう！」とキッパリ解答。DAIGOと同じく幼い子どもを持つパパとあり、かなり自信があるようだが、この後、DAIGOの思わぬリアクションに面食らうこととなった。

先生の答えにニヤリとしたDAIGOが、次の瞬間に放った言葉は「惜しいです！」。出題は、選択肢が“ハム”“ベーコン”“ソーセージ”の3つだけの三択クイズ。正解は1つだけしかなく、それ以外は間違いのはずなのに、「惜しい」とは一体どういう意味なのか。先生が「え、“惜しい”？」とキツネにつままれたような表情になるのも当然だ。

©ABCテレビ

そんななか、DAIGOが発表した気になる正解は「ベーコンです」。「違いますやん！惜しくない！（笑）」とコテコテの関西弁で思わずツッコむ大西先生だが、DAIGO曰く、息子は「ソーセージも大好き」ではあるよう。しかし、「朝ご飯とかで毎日あげすぎて」少し飽きてしまったようで、「今はベーコンが一番好き」ということらしい。

DAIGOファミリーのほほ笑ましい朝の風景も垣間見える「惜しい」の背景に、視聴者からは「前はソーセージだったから惜しいってこと？w」「両方好きなんだw」「ソーセージとベーコンは『ほぼ親戚』という独自の判定基準もあるのでしょうか」などの声が上がっていた。

（※レシピ）

豆とソーセージの煮込み

＜材料（2人分）＞

ソーセージ 4本（240g）

玉ねぎ 100g

ミックスビーンズ 120g

カレー粉 小さじ1/4

トマトの水煮（粗ごし） 80g

チキンブイヨン 100ml

イタリアンパセリ（みじん切り） 大さじ1

バージンオリーブ油 大さじ1

塩 小さじ1/3

＜作り方＞

（1）ソーセージは斜め半分に切り、玉ねぎは2cm幅のくし切りにする。

（2）フライパンにバージンオリーブ油を熱し、ソーセージに中火で焼き色をつけて端に寄せ、玉ねぎを入れて中火で炒める。

（3）（2）にミックスビーンズ、カレー粉、トマトの水煮、チキンブイヨン、塩を加え、蓋をして中火で3分煮る。

（4）（3）にイタリアンパセリのみじん切りを混ぜ、器に盛る。

【TVer】レシピ動画はこちら

©ABCテレビ

なお、「豆とソーセージの煮込み」の調理の様子は、2月11日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。