44ºÐ½÷Í¥¡ÖËè½µÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢¿¼ÌëÂç´îÍø¤ä¤Ã¤Æ¡ÄÃÏ¹ö¤è¡©¡×¥°¥é¥É¥ë»þÂå¤Î»Å»ö²óÁÛ
½÷Í¥¤ÎMEGUMI¡Ê44¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖMEGUMI¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤ëBar¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë2»þ17Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Å»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¸½ºß¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¢STU48¤Î¹©Æ£Íý»Ò¡¢±Ý¸¶°ÍÆá¤¬½Ð±é¤·¡¢¸½ºß¤Î»Å»öÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¸«ÆÏ¤±Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¶Ó¸ñ¤ÎÅÏÊÕÎ´¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
MEGUMI¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»þÂå¤È³èÆ°¤Î¾ì½ê¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¡ÊMEGUMI¡Ë¤Î¤È¤¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
MEGUMI¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¥Ã¥¥ê¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥ó¥¸¡¼¤ä¤Ã¤¿¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Âç´îÍø¤âËè½µÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢¿¼ÌëÂç´îÍø¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È²á¹ó¤Ê»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¹©Æ£¤Ï¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ç!?¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
MEGUMI¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤È¤«¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£ÃÏ¹ö¤è¡Ä¡©¡×¤Èµ¤¤òÈ´¤±¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¸·¤·¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£