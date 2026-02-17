ミラノ・コルティナオリンピックは１６日（日本時間１７日）、フィギュアスケートペアのフリーが行われ、三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が世界歴代最高得点を更新して、金メダルを獲得した。

テレビ中継の解説では、元五輪代表で木原とペアを組んだ経験がある高橋成美さんが「こんな演技、宇宙一です」と絶賛し、金メダルが決まると感極まって号泣。朝の列島に涙と共感が広がった。（デジタル編集部）

第３グループで登場した三浦、木原組の会心の演技に、高橋さんは「なんてきれいなんでしょう」「すごい、すごい、すごい！……」と終始、興奮気味に解説。ペア種目で日本初のメダル獲得となった快挙に「この２人じゃないとダメでした。この２人だから世界の頂点に立てた」「こんな最高の気分に合う日本語なんて思いつかない」「自分自身、ペアに出会えてよかった」と涙声で語った。

高橋さんは、木原がペアに転向するきっかけを作った最初のパートナーで、２人はソチ五輪に出場している。演技後、高橋さんからのインタビューに対して木原は、「ペアに誘ってくれてありがとう」「なるちゃんがいたから」と涙ながらに感謝を口にしていた。

高橋さんの熱のこもった解説は早朝からＳＮＳで話題となり、「高橋成美さん」「成美ちゃん」などのワードがトレンド入り。「解説にもらい泣きした」「同意しかない」「成美ちゃんの解説も宇宙一」などの賛辞が集まった。