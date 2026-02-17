Ì¡²è²ÈµÖ¾å¤¢¤¤»á¡¢¼Ö°Ø»Ò½÷Í¥¤ÎÊì»àµî¤òÊó¹ð¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿Êì¤ò¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥®¥ë¥Æ¥£¡ÁÌÄ¤«¤Ì·Ö¤¬¿È¤ò¾Ç¤¬¤¹¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤ÎµÖ¾å¤¢¤¤»á¤¬¡¢17Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Êì¤Ç½÷Í¥¤ÎÇëÀ¸ÅÄÀéÄÅ»Ò¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
2024Ç¯12·î¤«¤éµÙ¶ÈÃæ¤ÎµÖ¾å»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÄ¹¤¤Æ®ÉÂ¤ÎËö¡¢2·î10Æü¤ËºÇ°¦¤ÎÊì¤¬Â¾³¦Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖºÇ°¦¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Û¤É¿Æ¹§¹Ô½ÐÍè¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿Êì¤ò¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¼«Ê¬¤¬½ÐÍè¤ë»ö¤ÏÁ´¤Æ¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Çº£¤Î¤È¤³¤í²ù¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ï¢ºÜ¤òÅÓÃæ¤Ç»ß¤á¤ÆµÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê»ö¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¤Þ¤Þ»Å»ö¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤éºÇ¸å¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÊì¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤º¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÊì¤ò´Ç¼è¤ë¤Þ¤Ç¤¬»ä¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Êì¡¦ÀéÄÅ»Ò¤µ¤ó¤Ï1982Ç¯¤ËÉÔÎ¸¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¡È°ìÀ¸¿²¤¿¤¤ê¡É¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¡£µÖ¾å»á¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ÏÊì¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â¿¿ô¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤»¤ë¸Â¤ê¤Ç¤â¡¢¡ÚÌÂ»Ò¤Î¥Þ¥¤¥³¡Û¤È¤¤¤¦Ã»ÊÔ¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¥Þ¥¤¥³¤Ï¡¢¤Û¤Ü»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¤ªº×¤ê¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ä¤òÊì¤¬Ãµ¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊì¤Ï¤½¤Î¿ôÆü¸å¤Ë»ö¸Î¤Ç¼Ö°Ø»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬µ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊì¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Îµ²±¤ò»Ä¤·¤¿¤¯¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÊì¤ËÊ¹¤¤¿¤¤»ö¡¢¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ß¡¢¡Ö¸À¤¤Ìõ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Úroar¡Û¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿1ÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤À¤Ã¤¿Êì¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤â¤¦Á°¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤¬µÙ¶È¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤âº£¤ÏËå¤¬¤½¤Î°Õ»×¤ò¼¡¤¤¤ÇÉñÂæ½÷Í¥¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤Î±ÇÁü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é»ä¼«¿È¤¬¸ÀÍÕ¤äÁÛ¤¤¤ò·Ò¤¤¤Ç¡Úroar¡Û¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤·¤«Ìµ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉüµ¢¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¼¨¤·¤¿¡£