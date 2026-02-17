¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¤¤¤è¤¤¤è»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®¤Ø¡¡½ÐÈ¯Á°¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤Ï¥é¥¤¥ÖBP¤Ç½çÄ´¤ÊÍÍ»Ò¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥º´ÆÆÄ¤â¥¨¡¼¥ë¡Ö¼ä¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×
MLB¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¢ÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤¹¤ëÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£´ÆÆÄ¤â¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ë¤â»²²Ã¡£¿ûÌîÅê¼ê¤ÏÂÇ¼Ô6¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ò1¤Ä¡¢»Íµå¤ò1¤Ä¡¢¥´¥í¥¢¥¦¥È¤ò4¤Ä¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï91¥Þ¥¤¥ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´¶³Ð¤ò³Î¤«¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿ûÌîÅê¼ê¤Ï¤³¤Î¼ê±þ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤Ê¤Î¤ÇÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Öº£Æü¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¹þ¤à¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤Þ¤¿¼¡°Ê¹ß¤Î¼ÂÀï¤Ç¡¢º£Æü½Ð¤¿È¿¾Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ì¤Ä°ì¤ÄÄÙ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸åWBC¤ÎËÜÁª¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¥·¥§¡¼¥Õ¥¡¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¿Ø¤È¤·¤Ã¤«¤ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£¥é¥¤¥ÖBP¤Ï¤½¤ÎÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤À¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Îµå¼ï¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò¹¶¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£Æü¤¬WBCÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¥Á¡¼¥àÎý½¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Î1½µ´Ö¤ò¤³¤³¤Ç²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤È»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¡¢´Ø·¸À¤òÃÛ¤»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢ÆÃ¤Ë¥³¡¼¥Á¿Ø¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼ä¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£