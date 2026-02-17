¶å½£¤Î¡Ö¿©¡×¤ò½¸¤á¤¿Êª»ºÅ¸¤¬³«Ëë¡¡¤´ÅöÃÏ¤Î21Å¹¤¬À¾Éð½©ÅÄÅ¹¤Ë¡¡½©ÅÄ»Ô
¶å½£¤Î¡Ö¿©¡×¤ò½¸¤á¤¿¿Íµ¤¤ÎÊª»ºÅ¸¤¬½©ÅÄ»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íè·î2Æü¤Þ¤Ç2½µ´Ö¶å½£¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹
½©ÅÄ»Ô¤ÎÀ¾Éð½©ÅÄÅ¹¤Ç17Æü¡¢¹±Îã¤Î¡Ö¶å½£Êª»ºÅ¸¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äê´üÅª¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿Íµ¤Å¹¤ò¾·¤¤¤¿Êª»ºÅ¸¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð½©ÅÄÅ¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¶å½£¤Î³Æ¸©¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤´ÅöÃÏ21Å¹¤Î¤ª¤¤¤·¤¤Êª¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢²°Âæ¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¿¤¯Äó¶¡¤µ¤ì¤ëÇîÂ¿¤Î¤È¤ó¤³¤Ä¥éー¥á¥ó¤Ç¤¹¡£
½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥éー¥á¥ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¤ー¥È¥¤¥ó¥³ー¥Êー¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¤â¤¢¤ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êª»ºÅ¸¤ò³«¤¯¤ÈÍèÅ¹¼Ô¤¬ÄÌ¾ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1.5ÇÜ¤«¤é2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶å½£Êª»ºÅ¸¡×¤Ï¡¢Íè·î2Æü¡¢·îÍËÆü¤Þ¤Ç¤Î2½µ´Ö¤Ç¤¹¡£