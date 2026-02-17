´Ý¥ÎÆâÀþ02·Ï¥·¡¼¥È¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¥«¥á¥é¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¡ªÅìµþ¥á¥È¥í¡ßPENTAX¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¡¢À©Éþ¤ÎÂµ¾Ï¤â
30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¤¿´Ý¥ÎÆâÀþ02·Ï¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿µ®½Å¤Ê¾¦ÉÊ
´Ý¥ÎÆâÀþ02·Ï¤Ï¡¢1988Ç¯¤«¤é¿··¿¼ÖÎ¾2000·Ï¤ÎÆ³Æþ¤Þ¤Ç¡¢Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±¿¹Ô¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£ÄëÅÔ¹âÂ®ÅÙ¸òÄÌ±ÄÃÄ¤Î»þÂå¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢ÌµÅÉÁõ¤Î¥¢¥ë¥ß¼ÖÂÎ¤ËÀÖ¤¤ÂÓ¤òÇÛ¤·¤¿³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£
Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï¡¢´Ý¥ÎÆâÀþ02·Ï¤Î°úÂà¼ÖÎ¾¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢°ì´ã¥«¥á¥éÍÑ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÉáÄÌÀÊ¤ÈÍ¥ÀèÀÊ¤Î2¼ïÎà¡£Åìµþ¥á¥È¥í¤ÎÀ©Éþ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÂµ¾Ï¥¿¥°¤ä¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿¥¥Í¡¼¥à¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤ÏÀö¾ô¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¿¦¿Í¤¬1ÅÀ¤º¤Ä¼êºî¶È¤ÇË¥¤¤¹ç¤ï¤»¤ÆÀ½ºî¡£Åìµþ¤Ç³èÌö¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÁÇºà¤ò¡¢Åìµþ¤Çºî¤ê¾å¤²¤ëàMade in Tokyoá¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢´è¾æ¤Ê¡Ö¥·¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¡×
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥·¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ç¤¹¡£ËèÆü²¿Àé¿Í¤â¤Î¾èµÒ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¶¯¿Ù¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º°ì´ã¥ì¥Õ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÁÇºà¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕÃæ¡ª¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÂè1¼¡ÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢³Æ150ËÜ¤º¤Ä¤Î¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¡£¸½ºß¤Ï¡¢Âè2¼¡¤Î¹ØÆþ¿½¹þ¼õÉÕ¤¬¡¢2·î16ÆüÀµ¸á¤«¤éÅìµþ¥á¥È¥í¤Î¥°¥Ã¥ºÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥á¥È¥í¤Î´ÌµÍ¡×¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÍ½Äê¿ô¤ÏÉáÄÌÀÊ80ËÜ¤ÇÍ¥ÀèÀÊ80ËÜ¤È¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè¤Ç¼õÉÕ¤¬½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æþ¼ê¤ò¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ªÁá¤á¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
02·Ï¤Î¼ÖÎ¾ÉôÉÊ¤È¾¦ÉÊÅ¸¼¨¤â
ÅÔ¿·½É¶è»ÍÃ«¤Ë¤¢¤ë¡¢PENTAX¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿02·Ï¤Î¼ÖÎ¾ÉôÉÊ¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨¤Ï¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤Î±Ä¶È½ªÎ»¤Þ¤Ç¡£
¡¦PENTAX¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÍÃ«ËÜ±öÄ®4¡Ý8 ¥Ñ¡¼¥·¥â¥ó¥Ó¥ë1F¡¢Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡¦ÆîËÌÀþ»Í¥ÄÃ«±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
Åìµþ¥á¥È¥í¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È
Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï°úÂà¼ÖÎ¾¤ÎÇÑºàºÆÍøÍÑ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¡ÖÅìµþ¥á¥È¥í¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â02·Ï¤Î¥·¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤òÀ½ºî¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¥á¥È¥í¤Ïº£¸å¤â¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¤È¾¦ÉÊ²½¤ò¿Ê¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÇÑºàÍøÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åìµþ¤ÎÃÏ²¼¤ò»Ù¤¨¤¿02·Ï¤Îº²¤ò¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ê¸²½¤Ë·Ò¤°ÁÇÅ¨¤Ê»î¤ß¤Ç¤¹¡£
Âè1¼¡ÈÎÇäÊ¬¤ÏÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Âè2¼¡ÈÎÇä¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥á¥é¤Ë¡¢´Ý¥ÎÆâÀþ¤Îµ²±¤òÅ»¤ï¤»¤Æ¡£2026Ç¯¤Î½Õ¡¢¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ö Made in Tokyo¡×¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¹¤ÎÉ÷·Ê¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§Åìµþ¥á¥È¥í¡Ë
Å´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÔ½¸Éô
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë