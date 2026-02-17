【B1スタッツランキング】カルバーやニュービルら各部門の首位を堅持…スタッツ上位がバイウィーク前も躍動

　2月14日から15日にかけて、全国各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B1リーグ戦の第23節が開催された。日本代表戦開催を控えるバイウィーク目前、チャンピオンシップ（CS）進出をかけた熾烈な争いの中、スタッツランキング上位の選手たちが圧巻のパフォーマンスを披露した。


◆■得点部門1位：ジャレット・カルバー（仙台89ERS）

　得点ランキング首位を走るのは仙台のジャレット・カルバー。ここまで39試合全てに先発出場し、1試合平均25.4得点をマークしている。今節の名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦では、GAME1で24得点、GAME2で26得点と安定したスコアリング能力を発揮。チームも西地区強豪の名古屋Dを相手にGAME2で勝利を奪取した。東地区2位まで4ゲーム差と、悲願のCS進出に向けて好調を維持している。また、日本人トップは富永啓生（レバンガ北海道）で、1試合平均18.4得点で全体6位にランクイン。バイウィーク明けのさらなる爆発に期待がかかる。


◆■アシスト部門1位：D.J・ニュービル（宇都宮ブレックス）

　アシスト部門は宇都宮のD.J・ニュービルが1試合平均6.7アシストでトップを独走。今節の川崎ブレイブサンダース戦では、GAME1で10アシスト、GAME2で8アシストをマークして2連勝に大きく貢献した。また、三遠ネオフェニックスの大浦颯太も躍動。東地区の首位を争う千葉ジェッツを相手に、GAME1で4アシスト、GAME2で9アシストと司令塔としての役割を完遂し、2連勝の原動力となった。大浦は1試合平均5.6アシストまで数字を伸ばし、3位に浮上している。


◆■リバウンド部門1位：ショーン・オマラ（ファイティングイーグルス名古屋）

　リバウンド部門はFE名古屋のショーン・オマラが1試合平均10.5リバウンドを記録し、トップの座を死守。今節の横浜ビー・コルセアーズ戦でも4本のオフェンスリバウンドを含む11リバウンドを奪取し、ゴール下を支配した。2位には広島ドラゴンフライズのコフィ・コーバーンがつけ、3位以降はエリック・ジェイコブセン（茨城ロボッツ）、ジャック・クーリー（琉球ゴールデンキングス）、そしてB1で存在感を示すデレク・パードン（アルティーリ千葉）らが僅差で追う展開が続いている。


◆■スティール部門1位：アーロン・ヘンリー（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）

　スティール部門は名古屋Dのアーロン・ヘンリーが1試合平均2.1スティールで首位を堅持。14日の仙台戦でも巧みなハンドチェックから4スティールを記録した。これを追う3位のスタンリー・ジョンソン（長崎ヴェルカ）も、今節の2試合でともに4スティールを奪うなど、ディフェンス面での貢献が光った。


◆■ブロック部門1位：デイビッド・ヌワバ（三遠ネオフェニックス）

　ブロック部門も首位のデイビッド・ヌワバが1試合平均1.2ブロックでその座を守った。2位から4位にはジョーダン・ヒース（京都ハンナリーズ）、アーロン・ヘンリー（名古屋D）、エージェー・エドゥ（群馬クレインサンダーズ）が並んでおり、バイウィーク明けも1つひとつのプレーが順位を左右する熾烈な争いが続く。


◆■3ポイント成功率部門1位：イヒョンジュン（長崎ヴェルカ）

　3ポイント成功率で独走状態にあるのが長崎のイ・ヒョンジュンだ。今節の群馬戦でも2試合合計11本中7本を射抜き、成功率を48.9パーセントまで向上させた。2位のネイサン・ブース（仙台）に大きな差をつけ、驚異的な精度を維持している。3位には茨城のロバート・フランクスが浮上。前節の秋田ノーザンハピネッツ戦で16本中9本を沈めるなど、爆発的なシュート力を見せている。


　CS進出、そして個人タイトルの行方。各部門のスタッツリーダーたちが、バイウィーク明けのリーグにどのような熱狂をもたらすのか。その一挙手一投足から目が離せない。


　第23節終了時点のスタッツリーダーズ一覧は以下の通り。


【得点】

1位　25.4　ジャレット・カルバー（仙台）

2位　23.1　スタンリー・ジョンソン（長崎）

3位　19.9　デイビッド・ヌワバ（三遠）

4位　19.3　D.J・ニュービル（宇都宮）

5位　18.4（18.41）　クリストファー・スミス（広島）

6位　18.4（18.35）　富永啓生（北海道）


【アシスト】

1位　6.7　D.J・ニュービル（宇都宮）

2位　6.2　游艾竽（滋賀）

3位　5.6　大浦颯太（三遠）

4位　5.5（5.49）　角田太輝（佐賀）

5位　5.5（5.46）　齋藤拓実（名古屋D）


【リバウンド】　

1位　10.5　ショーン・オマラ（FE名古屋）

2位　9.7　コフィ・コーバーン（広島）

3位　9.4　エリック・ジェイコブセン（茨城）

4位　9.3　ジャック・クーリー（琉球）

5位　9.2　デレク・パードン（越谷）


【スティール】

1位　2.1　アーロン・ヘンリー（名古屋D）

2位　1.9　デイビッド・ヌワバ（三遠）

3位　1.8　スタンリー・ジョンソン（長崎）

4位　1.6（1.64）　ジャレル・ブラントリー（長崎）

5位　1.6（1.59）　ジャレット・カルバー（仙台）


【ブロック】

1位　1.2　デイビッド・ヌワバ（三遠）

2位　1.1（1.139）　ジョーダン・ヒース（京都）

3位　1.1（1.131）　アーロン・ヘンリー（名古屋D）

4位　1.1（1.111）　エージェー・エドゥ（群馬）

5位　1.0　セバスチャン・サイズ（A東京）


【3ポイント成功率】

1位　48.9％　イヒョンジュン（長崎）

2位　44.7％　ネイサン・ブース（仙台）

3位　43.5％　ロバート・フランクス（茨城）

4位　42.4％　篠山竜青（川崎）

5位　41.2％　津屋一球（三遠）



