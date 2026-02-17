【B1スタッツランキング】カルバーやニュービルら各部門の首位を堅持…スタッツ上位がバイウィーク前も躍動

2月14日から15日にかけて、全国各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B1リーグ戦の第23節が開催された。日本代表戦開催を控えるバイウィーク目前、チャンピオンシップ（CS）進出をかけた熾烈な争いの中、スタッツランキング上位の選手たちが圧巻のパフォーマンスを披露した。

◆■得点部門1位：ジャレット・カルバー（仙台89ERS）

得点ランキング首位を走るのは仙台のジャレット・カルバー。ここまで39試合全てに先発出場し、1試合平均25.4得点をマークしている。今節の名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦では、GAME1で24得点、GAME2で26得点と安定したスコアリング能力を発揮。チームも西地区強豪の名古屋Dを相手にGAME2で勝利を奪取した。東地区2位まで4ゲーム差と、悲願のCS進出に向けて好調を維持している。また、日本人トップは富永啓生（レバンガ北海道）で、1試合平均18.4得点で全体6位にランクイン。バイウィーク明けのさらなる爆発に期待がかかる。

◆■アシスト部門1位：D.J・ニュービル（宇都宮ブレックス）

アシスト部門は宇都宮のD.J・ニュービルが1試合平均6.7アシストでトップを独走。今節の川崎ブレイブサンダース戦では、GAME1で10アシスト、GAME2で8アシストをマークして2連勝に大きく貢献した。また、三遠ネオフェニックスの大浦颯太も躍動。東地区の首位を争う千葉ジェッツを相手に、GAME1で4アシスト、GAME2で9アシストと司令塔としての役割を完遂し、2連勝の原動力となった。大浦は1試合平均5.6アシストまで数字を伸ばし、3位に浮上している。

◆■リバウンド部門1位：ショーン・オマラ（ファイティングイーグルス名古屋）

リバウンド部門はFE名古屋のショーン・オマラが1試合平均10.5リバウンドを記録し、トップの座を死守。今節の横浜ビー・コルセアーズ戦でも4本のオフェンスリバウンドを含む11リバウンドを奪取し、ゴール下を支配した。2位には広島ドラゴンフライズのコフィ・コーバーンがつけ、3位以降はエリック・ジェイコブセン（茨城ロボッツ）、ジャック・クーリー（琉球ゴールデンキングス）、そしてB1で存在感を示すデレク・パードン（アルティーリ千葉）らが僅差で追う展開が続いている。

◆■スティール部門1位：アーロン・ヘンリー（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）

スティール部門は名古屋Dのアーロン・ヘンリーが1試合平均2.1スティールで首位を堅持。14日の仙台戦でも巧みなハンドチェックから4スティールを記録した。これを追う3位のスタンリー・ジョンソン（長崎ヴェルカ）も、今節の2試合でともに4スティールを奪うなど、ディフェンス面での貢献が光った。

◆■ブロック部門1位：デイビッド・ヌワバ（三遠ネオフェニックス）

ブロック部門も首位のデイビッド・ヌワバが1試合平均1.2ブロックでその座を守った。2位から4位にはジョーダン・ヒース（京都ハンナリーズ）、アーロン・ヘンリー（名古屋D）、エージェー・エドゥ（群馬クレインサンダーズ）が並んでおり、バイウィーク明けも1つひとつのプレーが順位を左右する熾烈な争いが続く。

◆■3ポイント成功率部門1位：イヒョンジュン（長崎ヴェルカ）

3ポイント成功率で独走状態にあるのが長崎のイ・ヒョンジュンだ。今節の群馬戦でも2試合合計11本中7本を射抜き、成功率を48.9パーセントまで向上させた。2位のネイサン・ブース（仙台）に大きな差をつけ、驚異的な精度を維持している。3位には茨城のロバート・フランクスが浮上。前節の秋田ノーザンハピネッツ戦で16本中9本を沈めるなど、爆発的なシュート力を見せている。

CS進出、そして個人タイトルの行方。各部門のスタッツリーダーたちが、バイウィーク明けのリーグにどのような熱狂をもたらすのか。その一挙手一投足から目が離せない。

第23節終了時点のスタッツリーダーズ一覧は以下の通り。

【得点】



1位 25.4 ジャレット・カルバー（仙台）



2位 23.1 スタンリー・ジョンソン（長崎）



3位 19.9 デイビッド・ヌワバ（三遠）



4位 19.3 D.J・ニュービル（宇都宮）



5位 18.4（18.41） クリストファー・スミス（広島）



6位 18.4（18.35） 富永啓生（北海道）

【アシスト】



1位 6.7 D.J・ニュービル（宇都宮）



2位 6.2 游艾竽（滋賀）



3位 5.6 大浦颯太（三遠）



4位 5.5（5.49） 角田太輝（佐賀）



5位 5.5（5.46） 齋藤拓実（名古屋D）

【リバウンド】



1位 10.5 ショーン・オマラ（FE名古屋）



2位 9.7 コフィ・コーバーン（広島）



3位 9.4 エリック・ジェイコブセン（茨城）



4位 9.3 ジャック・クーリー（琉球）



5位 9.2 デレク・パードン（越谷）

【スティール】



1位 2.1 アーロン・ヘンリー（名古屋D）



2位 1.9 デイビッド・ヌワバ（三遠）



3位 1.8 スタンリー・ジョンソン（長崎）



4位 1.6（1.64） ジャレル・ブラントリー（長崎）



5位 1.6（1.59） ジャレット・カルバー（仙台）

【ブロック】



1位 1.2 デイビッド・ヌワバ（三遠）



2位 1.1（1.139） ジョーダン・ヒース（京都）



3位 1.1（1.131） アーロン・ヘンリー（名古屋D）



4位 1.1（1.111） エージェー・エドゥ（群馬）



5位 1.0 セバスチャン・サイズ（A東京）

【3ポイント成功率】



1位 48.9％ イヒョンジュン（長崎）



2位 44.7％ ネイサン・ブース（仙台）



3位 43.5％ ロバート・フランクス（茨城）



4位 42.4％ 篠山竜青（川崎）



5位 41.2％ 津屋一球（三遠）

