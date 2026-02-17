ペプチドリーム<4587.T>は大幅反落。１６日取引終了後に発表した２５年１２月期連結決算は、売上高が１８５億２１００万円（前の期比６０．３％減）、営業損益が５０億１３００万円の赤字（前の期２１１億１３００万円の黒字）だった。放射性医薬品事業が堅調だったものの、創薬開発事業が減少し全体を押し下げた。



続く２６年１２月期の売上高は３２０億円（前期比７２．８％増）と急回復を予想。営業損益は４６億円の黒字に転換する見通しを示した。既存の共同研究開発に伴うパートナーからの研究開発支援金や前臨床試験・臨床開発マイルストーンフィーなどを見込む。配当予想は無配継続とした。決算発表を受け、きょうの同社株には目先利益確定売りが先行する流れとなっている。



