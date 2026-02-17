「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１１時現在で、オプトラン<6235.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



この日の東京株式市場でオプトランは大幅続伸。同社は前週末１３日、２５年１２月期決算を発表。売上高は３３８億６１００万円（前の期比４．５％増）、営業利益は３３億３４００万円（同４９．２％減）だった。光学領域の自動車向けディスプレイ・カメラ、光通信をはじめとする光学部品向け装置や、半導体光学の光電子向け装置が好調で増収を確保。一方、利益率の高い装置の販売減や棚卸資産評価損の計上などが利益面で響いた。



続く２６年１２月期の売上高は３８２億円（前期比１２．８％増）、営業利益は６２億円（同８５．９％増）を予想。配当予想は５６円（前期５４円）とした。良好な業績見通しを示したことが好感され、週明け１６日の同社株はストップ高と急伸。きょうも引き続き上昇しており、買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS