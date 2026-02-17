・日精蝋が続急伸し昨年来高値更新、今期増益計画示し株価刺激

・ウインテストが一時１４％超の上昇、今１２月期営業黒字浮上見通し受け短期筋攻勢

・双日が急反発し上場来高値更新、「豪州からレアアース輸入拡大」と伝わる

・アテクト続急騰で連続Ｓ高に張り付く、半導体保護資材のニッチトップで業績も上振れ

・地盤ＨＤが続騰、Ｋａｉｈｏｕとの協議開始を材料視

・キッズバイオ急反発、英社と米国に新たな再生医療開発会社を設立へ

・メタプラは高い、ビットコイン・インカム事業拡大で今期営業最高益へ

・ＭＳＯＬがカイ気配スタート、今１２月期増収増益で過去最高更新し大幅増配もサプライズに

・免疫生物研に物色人気集中、韓国で「抗ＨＩＶ抗体及びその製造方法」に関する特許取得



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS