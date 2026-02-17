アテクト<4241.T>＝連続ストップ高に張り付く異彩の上昇波。半導体保護資材（スペーサーテープ）で世界シェア７割というグローバルニッチトップだが、粉末射出成形事業の育成にも注力している。業績も利益率が会社側の想定を上回って改善しており、前週末に２６年３月期の営業利益を従来予想の９０００万円から１億７０００万円に修正している。利益水準としてはまだ低いものの前期比で２．１倍という高変化率だ。原材料やその他コストに対する販売価格への反映が進捗しているほか、生産性改善に向けた経営努力が奏功している。株価は今年に入って１月中旬に動意をみせた後、大勢３段上げの様相を呈しており、２４年２月以来となる２年ぶりの１０００円大台を視野に投資資金の流入が加速している。



マネジメントソリューションズ<7033.T>＝急伸。同社は大手企業を顧客対象にプロジェクト管理業務などを中心とするコンサルティングサービスを手掛けるが、足もとの業績は好調な推移を続けている。１６日取引終了後に発表した２５年１２月期決算は営業利益が２７億４２００万円で着地。前の期が１４カ月の変則決算のため比較はできないが、実質的には増収増益基調を確保。更に２６年１２月期については、大手顧客企業の全社的なプロジェクトマネジメントへの旺盛な需要を取り込み、売上高が前期比１３％増の２６０億円、営業利益は同９％増の３０億円を見込んでおり、売上高、利益ともに過去最高更新となる見通しだ。好業績を背景に株主還元も強化、配当性向５０％を中期目標として掲げ、今期の年間配当は前期実績に１８円上乗せした５０円に大幅増配する計画を発表。配当利回りは前日終値換算で４％台に乗っており、これらを好感する形で投資資金が集中した。



免疫生物研究所<4570.T>＝物色人気。製薬企業や大学、大病院向けなどに研究用試薬や診断薬を供給しており、抗体医薬分野での実績が高い。また、遺伝子組み換えカイコの研究開発では業界の先駆者的存在で、医療機器用など多方面の需要に対応している。そうしたなか、１６日取引終了後、韓国で「抗ＨＩＶ抗体及びその製造方法」に関する特許を取得したことを発表、これが足もとの株価を強く刺激している。株式需給面では貸し株市場を通じた空売りの買い戻しなどが観測され、株価に浮揚力を与えている。



