Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ラヴィット！』（TBS系）の番組セット前でのオフショットを公開し、ファンの注目を集めている。

■赤カーディガンが映える宮舘涼太のスタジオショット

「ラヴィット！みてね！」というコメントとともに公開された写真には、カラフルな番組セットを背景に立つ宮舘の姿が。

鮮やかなレッドのカーディガンにブラックのTシャツを合わせたコーディネートで、コントラストの効いた配色が印象的だ。

ゆったりとしたシルエットのカーディガンをラフに羽織り、右手で“ラヴィットポーズ”を決める姿は、どこか気品も漂わせる仕上がり。朝の番組ながらも存在感を放つビジュアルとなっている。

ファンからは「朝から最高なビジュ」「赤舘様カッコよすぎる」「メンカラのカーディガンがお似合い」「お顔がシャープになっててかっこよさ増し増し」「今日もビジュが発光してる」「キリッとして素敵」といった声が寄せられている。

■メンバーカラー“赤”をまとう宮舘涼太

Snow Man

