宮舘涼太が鮮やかな赤カーディガンでキリッと微笑み！気品漂うビジュアルに「発光してる」「お顔がシャープになっててかっこよさ増し増し」
Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ラヴィット！』（TBS系）の番組セット前でのオフショットを公開し、ファンの注目を集めている。
■赤カーディガンが映える宮舘涼太のスタジオショット
「ラヴィット！みてね！」というコメントとともに公開された写真には、カラフルな番組セットを背景に立つ宮舘の姿が。
鮮やかなレッドのカーディガンにブラックのTシャツを合わせたコーディネートで、コントラストの効いた配色が印象的だ。
ゆったりとしたシルエットのカーディガンをラフに羽織り、右手で“ラヴィットポーズ”を決める姿は、どこか気品も漂わせる仕上がり。朝の番組ながらも存在感を放つビジュアルとなっている。
ファンからは「朝から最高なビジュ」「赤舘様カッコよすぎる」「メンカラのカーディガンがお似合い」「お顔がシャープになっててかっこよさ増し増し」「今日もビジュが発光してる」「キリッとして素敵」といった声が寄せられている。
■メンバーカラー“赤”をまとう宮舘涼太
