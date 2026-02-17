国際卓球連盟（ITTF）は16日、2026年第8週の世界ランキングを発表した。

■TOP100入り日本勢は11選手

男子シングルスでは、日本勢トップの張本智和（トヨタ自動車）が前週と変わらず4位を維持。また、松島輝空（木下グループ）も7位をキープし、2人が引き続きトップ10入りを果たしている。

ランキング上位では、王楚欽（中国）が1位をキープ。2位にウーゴ・カルデラノ（ブラジル）、3位に林詩棟（中国）が続いている。

その他の日本勢では、戸上隼輔（井村屋グループ）が19位をキープし、宇田幸矢（協和キリン）が1つ順位を下げて27位。篠塚大登（愛知工業大）は2つ順位を下げて33位となった。

田中佑汰（金沢ポート）は36位を維持。吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は9ランクアップの55位に浮上した。一方、吉山僚一（日本大）は6ランクダウンの56位、茺田一輝（早稲田大）も4ランクダウンの59位と順位を落とした。及川瑞基（岡山リベッツ）は67位に順位を下げている。

また、坂井雄飛（愛知工業大）は2つ順位を下げて98位。今週は日本勢から11選手が男子シングルスのトップ100にランクインした。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年2月16日更新）

■トップ100以内の日本男子選手ランキング

4位 （-）：張本智和

7位 （-）：松島輝空

19位（-）：戸上隼輔

27位（↓ 26位）：宇田幸矢

33位（↓ 31位）：篠塚大登

36位（-）：田中佑汰

55位（↑ 64位）：吉村和弘

56位（↓ 50位）：吉山僚一

59位（↓ 55位）：茺田一輝

67位（↓ 61位）：及川瑞基

98位（↓ 96位）：坂井雄飛