17日前引けの日経平均株価は4日続落。前日比451.86円（-0.80％）安の5万6354.55円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は715、値下がりは810、変わらずは65。



日経平均マイナス寄与度は179.7円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が70.86円、信越化 <4063>が31.92円、ファナック <6954>が28.91円、リクルート <6098>が26.87円と並んだ。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を63.17円押し上げ。次いでＴＤＫ <6762>が13.54円、テルモ <4543>が6.69円、ネクソン <3659>が5.75円、住友ファーマ <4506>が5.73円と続いた。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は繊維で、以下、空運、金属製品、鉱業が続いた。値下がり上位には機械、サービス、情報・通信が並んだ。



株探ニュース

