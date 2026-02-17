¡ÚMLB¡Û¥¨¥É¥Þ¥ó³«ËëÀïÀäË¾¤Ç¥¥à¤Ë¹¥µ¡¡¡ºòµ¨PS¡È¤ï¤º¤«1¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¡É¤Î¶þ¿«¤â¡Ä¡Ä¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄÌÀ¸À¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¥È¥ßー¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£º£µ¨¤Î³«ËëÀï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ïºòµ¨½ªÎ»¸å¤ËÄË¤á¤Æ¤¤¤¿±¦Â¼ó¤ò¼ê½Ñ¡£Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥×¥ìー¥äー¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤¬ÆóÎÝ¼ê¤ÈÃæ·ø¼ê¤ÎÂåÌò¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£µ¨¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¯ÍÑ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¢£¡Ö³«ËëÀï¤Ë¤Ï³Î¼Â¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×
ºòµ¨¤Î¥¨¥É¥Þ¥ó¤ÏÆóÎÝ¼ê¤È»°ÎÝ¼ê¡¢Ãæ·ø¼ê¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó97»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Í¥¤ì¤¿¼éÈ÷ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇÎ¨.225¡¢13ËÜÎÝÂÇ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥ïー¥¹¥È¤ÎOPS.656¤ÈÂÇ·â¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±¦Â¼óÄË¤¬²þÁ±¤»¤º¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë¼ê½Ñ¡£¸½ºß¤â¿µ½Å¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¼ó¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¡¢Ä¹´üÅª»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¸åÌá¤ê¤äºÆÈ¯¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£µÞ¤¬¤»¤º¡¢ºÇÎÉ¤Î¾õÂÖ¤ÇÌá¤¹¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡£³«ËëÀï¤Ë¤Ï³Î¼Â¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸«Î©¤Æ¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂåÌò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¥à¤ÏÆóÎÝ¼ê¤Î¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆ±Æü¥Þ¥¤¥Êー·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡Ë¥¨¥¹¥Ô¥Ê¥ë¤â¤¤¤ë¤·¡¢¥ß¥®ー¤â¤¢¤½¤³¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥êー¥é¥ó¥É¤â¸õÊä¤«¤Ê¡£ÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤·¡¢¥¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤ÏÂÇÀÊ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃæ·ø¼ê¤Ç¤â¥Üー¥ë¤òÄÉ¤ï¤»¤ë¡×¤È¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
ºòµ¨¥É¥¸¥ãー¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥¥à¤Ï¡¢¥Áー¥à1¤Î½ÓÂ¤òÉð´ï¤Ë71»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢Ä¹Ãú¾ì¤Î¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«1»î¹ç¤Î¤ß¤Èµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æâ³°Ìî¤³¤Ê¤»¤ë¥¨¥É¥Þ¥ó¤È´°Á´¤ËÌò³ä¤¬Èï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥Ôー¥ë¤¬º£¸å¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤À¡£