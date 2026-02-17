17日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数232、値下がり銘柄数333と、値下がりが優勢だった。



個別ではＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>、アスア<246A>、中村超硬<6166>、イーディーピー<7794>がストップ高。窪田製薬ホールディングス<4596>、パワーエックス<485A>は一時ストップ高と値を飛ばした。グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、ジェイグループホールディングス<3063>、日本ファルコム<3723>、Ｋｕｄａｎ<4425>、クオリプス<4894>など21銘柄は昨年来高値を更新。免疫生物研究所<4570>、和心<9271>、ドリーム・アーツ<4811>、キッズウェル・バイオ<4584>、ポート<7047>は値上がり率上位に買われた。



一方、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ安。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、シンカ<149A>、タイミー<215A>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、ＬＯＩＶＥ<352A>など28銘柄は昨年来安値を更新。キッズスター<248A>、カヤック<3904>、ＡＩ ＣＲＯＳＳ<4476>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>、ライトアップ<6580>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

