ETF売買代金ランキング＝17日前引け
17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 99440 -6.4 53480
２. <1357> 日経Ｄインバ 13802 -6.6 4551
３. <1458> 楽天Ｗブル 9970 -1.8 63570
４. <1321> 野村日経平均 8738 7.8 58530
５. <1540> 純金信託 7743 -11.0 23345
６. <1360> 日経ベア２ 4745 -30.1 112.1
７. <1542> 純銀信託 4559 4.7 34120
８. <1579> 日経ブル２ 4247 -33.3 576.9
９. <1306> 野村東証指数 4110 -30.2 3944
10. <1615> 野村東証銀行 2409 -17.3 632.5
11. <2644> ＧＸ半導日株 1871 80.4 3250
12. <1398> ＳＭＤリート 1677 107.0 2048.0
13. <1568> ＴＰＸブル 1477 -52.0 861.3
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1441 29.4 81990
15. <1330> 上場日経平均 1372 152.7 58600
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1262 41.8 58330
17. <1329> ｉＳ日経 1163 -44.8 5824
18. <2251> 野村国債Ｄイ 1023 20360.0 847.9
19. <1459> 楽天Ｗベア 1007 43.7 184
20. <2036> 金先物Ｗブル 911 -18.4 217400
21. <1328> 野村金連動 890 41.5 18060
22. <1489> 日経高配５０ 840 -57.3 3242
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ 816 -33.4 2131.5
24. <314A> ｉＳゴールド 727 26.7 360.7
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 647 -62.9 385.0
26. <1655> ｉＳ米国株 613 -35.5 751.4
27. <1541> 純プラ信託 589 10.9 9435
28. <1308> 上場東証指数 577 -7.2 3896
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 561 34.2 54990
30. <1326> ＳＰＤＲ 559 -31.1 69950
31. <1358> 上場日経２倍 555 40.2 101400
32. <1346> ＭＸ２２５ 491 -13.9 58180
33. <2511> 野村外国債券 475 2275.0 1177.5
34. <200A> 野村日半導 458 -59.1 3187
35. <1348> ＭＸトピクス 449 124.5 3894
36. <1367> ｉＦＴＰＷブ 448 -38.8 66320
37. <382A> ｉＦ米債３有 427 -100.0 1997
38. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 393 35.1 2000
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 385 -23.8 1107
40. <1356> ＴＰＸベア２ 373 -18.4 139.0
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 364 16.7 581.0
42. <2865> ＧＸＮカバコ 320 74.9 1174
43. <1545> 野村ナスＨ無 306 23.9 38110
44. <2244> ＧＸＵテック 298 -7.2 2828
45. <1305> ｉＦＴＰ年１ 294 105.6 3984
46. <2243> ＧＸ半導体 289 248.2 2932
47. <2564> ＧＸ高配日株 282 464.0 3624
48. <1571> 日経インバ 281 -44.9 370
49. <2559> ＭＸ全世界株 276 -25.4 26150
50. <2015> ｉＦ米債７無 216 2060.0 2158
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
