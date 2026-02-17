　17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 99440　　　-6.4　　　 53480
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 13802　　　-6.6　　　　4551
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9970　　　-1.8　　　 63570
４. <1321> 野村日経平均　　　8738　　　 7.8　　　 58530
５. <1540> 純金信託　　　　　7743　　 -11.0　　　 23345
６. <1360> 日経ベア２　　　　4745　　 -30.1　　　 112.1
７. <1542> 純銀信託　　　　　4559　　　 4.7　　　 34120
８. <1579> 日経ブル２　　　　4247　　 -33.3　　　 576.9
９. <1306> 野村東証指数　　　4110　　 -30.2　　　　3944
10. <1615> 野村東証銀行　　　2409　　 -17.3　　　 632.5
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　1871　　　80.4　　　　3250
12. <1398> ＳＭＤリート　　　1677　　 107.0　　　2048.0
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　1477　　 -52.0　　　 861.3
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1441　　　29.4　　　 81990
15. <1330> 上場日経平均　　　1372　　 152.7　　　 58600
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　1262　　　41.8　　　 58330
17. <1329> ｉＳ日経　　　　　1163　　 -44.8　　　　5824
18. <2251> 野村国債Ｄイ　　　1023　 20360.0　　　 847.9
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1007　　　43.7　　　　 184
20. <2036> 金先物Ｗブル　　　 911　　 -18.4　　　217400
21. <1328> 野村金連動　　　　 890　　　41.5　　　 18060
22. <1489> 日経高配５０　　　 840　　 -57.3　　　　3242
23. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 816　　 -33.4　　　2131.5
24. <314A> ｉＳゴールド　　　 727　　　26.7　　　 360.7
25. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 647　　 -62.9　　　 385.0
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　 613　　 -35.5　　　 751.4
27. <1541> 純プラ信託　　　　 589　　　10.9　　　　9435
28. <1308> 上場東証指数　　　 577　　　-7.2　　　　3896
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 561　　　34.2　　　 54990
30. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 559　　 -31.1　　　 69950
31. <1358> 上場日経２倍　　　 555　　　40.2　　　101400
32. <1346> ＭＸ２２５　　　　 491　　 -13.9　　　 58180
33. <2511> 野村外国債券　　　 475　　2275.0　　　1177.5
34. <200A> 野村日半導　　　　 458　　 -59.1　　　　3187
35. <1348> ＭＸトピクス　　　 449　　 124.5　　　　3894
36. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 448　　 -38.8　　　 66320
37. <382A> ｉＦ米債３有　　　 427　　-100.0　　　　1997
38. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 393　　　35.1　　　　2000
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 385　　 -23.8　　　　1107
40. <1356> ＴＰＸベア２　　　 373　　 -18.4　　　 139.0
41. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 364　　　16.7　　　 581.0
42. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 320　　　74.9　　　　1174
43. <1545> 野村ナスＨ無　　　 306　　　23.9　　　 38110
44. <2244> ＧＸＵテック　　　 298　　　-7.2　　　　2828
45. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 294　　 105.6　　　　3984
46. <2243> ＧＸ半導体　　　　 289　　 248.2　　　　2932
47. <2564> ＧＸ高配日株　　　 282　　 464.0　　　　3624
48. <1571> 日経インバ　　　　 281　　 -44.9　　　　 370
49. <2559> ＭＸ全世界株　　　 276　　 -25.4　　　 26150
50. <2015> ｉＦ米債７無　　　 216　　2060.0　　　　2158
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース