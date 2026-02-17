¡Ú SixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ ¡Û¡¡ÂçÀôÍÎ¤«¤é¡Ö¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¡¥Ü¡¼¥ë¤È¥·¥å¡¼¥º¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤ë¡¡½÷À¤ÎÈ±¤Ï¡ÖÈþ½ÑÉÊ¤È¶á¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«
SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤¬¡¢¿·¥À¥á¡¼¥¸¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öanummy¡Ê¥¢¥Ë¥å¥ß¡¼¡Ë¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú SixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ ¡Û¡¡ÂçÀôÍÎ¤«¤é¡Ö¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¡¥Ü¡¼¥ë¤È¥·¥å¡¼¥º¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤ë¡¡½÷À¤ÎÈ±¤Ï¡ÖÈþ½ÑÉÊ¤È¶á¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«
¿·¥À¥á¡¼¥¸¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öanummy¡Ê¥¢¥Ë¥å¥ß¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢¥À¥á¡¼¥¸È±¤òÌÓÀè¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¡¢Á°¸þ¤¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊËèÆü¤ò³ð¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£È±¼Á¤äÈ±Çº¤ß¤ÇÁª¤Ù¤ë 3 ¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼&¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤È¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹ 3 ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò2026 Ç¯ 3 ·î 2 Æü(·î)¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²Ú¤ä¤«¥¢¥ó¥Ð¡¼¥í¡¼¥º¤Î¹á¤ê¡×¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ïà¤³¤ì¤¬¥¢¥ó¥Ð¡¼¥í¡¼¥º¤À¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿á¤È¾Ð´é¡£Â³¤±¤Æ¡¢£Í£Ã¤«¤é¡Öº£¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤¤¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ïàº£¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤èá¤È¤É¤ä´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¿·CM¤Ç¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¸¦µæÇ®¿´¤ÊÍý·ÏÃË»Òà¥Û¥¯¥È¸¦µæ°÷á¤ò¹¥±é¡££Ã£Í¤ÇÉ÷¤ÇÈ±¤¬åºÎï¤Ë¤Ê¤Ó¤¯½÷À¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÈ±¤¬¤Ê¤Ó¤¯½÷À¤Ë¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ïà¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Íá¤ÈÏÃ¤·»Ï¤áà¤¢¤ë°ÕÌ£Èþ½ÑÉÊ¤È¶á¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¤¤ì¤¤¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥±¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹©Äø¤ò¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉåºÎï¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤Ç¤¹á¤È¾¾Â¼¤µ¤ó¤é¤·¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Î¥¹¥³¥¢¡×¤È²óÅú¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈàËÍ¤¬ÂçÊÑ²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ëÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤È¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÂçÀô¤µ¤ó¤¬ÂçÊÑ¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¹¥¤¤Ç¤ª¾å¼ê¤Ç¡£¸µ¤«¤é¤ª¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Çã¤¤Êª¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤È¥Þ¥¤¥·¥å¡¼¥º¤òÂçÀô¤µ¤ó¤«¤éÂ£Äè¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æº£¤Ï¡Ö³Ú¤·¤à¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤è¤ê¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤¦¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¤¤Á¤ó¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Íá¤È¹ðÇò¤·¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤È¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û