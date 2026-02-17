TBS NEWS DIG Powered by JNN

SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¤¬¡¢¿·¥À¥á¡¼¥¸¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öanummy¡Ê¥¢¥Ë¥å¥ß¡¼¡Ë¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 

¿·¥À¥á¡¼¥¸¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öanummy¡Ê¥¢¥Ë¥å¥ß¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢¥À¥á¡¼¥¸È±¤òÌÓÀè¤Þ¤Ç¤­¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¡¢Á°¸þ¤­¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊËèÆü¤ò³ð¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£È±¼Á¤äÈ±Çº¤ß¤ÇÁª¤Ù¤ë 3 ¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼&¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤È¥¢¥¦¥È¥Ð¥¹ 3 ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò2026 Ç¯ 3 ·î 2 Æü(·î)¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¡£

º£²ó¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï­à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Îµ­Ç°¤¹¤Ù¤­»þ¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤­¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹­á¤È°§»¢¤·¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢­à¤·¤Ã¤È¤ê¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥Ë¥å¥ß¡¼¥ê¥Ú¥¢¥á¥ë¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤È¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò¥é¥¤¥ó»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ìò¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤â¤È¤«¤éÈ±¤âºÙ¤¤Êý¤Ç¥Ñ¥µ¤Ä¤­¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤âÀö¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Ñ¥µ¤Ä¤­¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÈ±¼Á¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹­á¤ÈÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 



¤µ¤é¤Ë¡Ö²Ú¤ä¤«¥¢¥ó¥Ð¡¼¥í¡¼¥º¤Î¹á¤ê¡×¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï­à¤³¤ì¤¬¥¢¥ó¥Ð¡¼¥í¡¼¥º¤À¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿­á¤È¾Ð´é¡£Â³¤±¤Æ¡¢£Í£Ã¤«¤é¡Öº£¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤¤¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï­àº£¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è­á¤È¤É¤ä´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¿·CM¤Ç¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¸¦µæÇ®¿´¤ÊÍý·ÏÃË»Ò­à¥Û¥¯¥È¸¦µæ°÷­á¤ò¹¥±é¡££Ã£Í¤ÇÉ÷¤ÇÈ±¤¬åºÎï¤Ë¤Ê¤Ó¤¯½÷À­¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÈ±¤¬¤Ê¤Ó¤¯½÷À­¤Ë¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï­à¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í­á¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á­à¤¢¤ë°ÕÌ£Èþ½ÑÉÊ¤È¶á¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¤­¤ì¤¤¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥±¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹©Äø¤ò¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉåºÎï¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤Ç¤¹­á¤È¾¾Â¼¤µ¤ó¤é¤·¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¿­¤Ð¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Î¥¹¥³¥¢¡×¤È²óÅú¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È­àËÍ¤¬ÂçÊÑ²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ëÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤È¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÂçÀô¤µ¤ó¤¬ÂçÊÑ¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¹¥¤­¤Ç¤ª¾å¼ê¤Ç¡£¸µ¤«¤é¤ª¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Çã¤¤Êª¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤È¥Þ¥¤¥·¥å¡¼¥º¤òÂçÀô¤µ¤ó¤«¤éÂ£Äè¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æº£¤Ï¡Ö³Ú¤·¤à¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤è¤ê¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤¦¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¤­¤Á¤ó¤È¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í­á¤È¹ðÇò¤·¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤È¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û