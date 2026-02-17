伊サレントの海岸にある岩のアーチは何世紀にもわたりロマンチックなカップルを引きつけてきた/Sara Libetta/iStockphoto/Getty Images

（CNN）イタリア南部プーリア州サレントの海岸にある、恋人たちの人気スポット「ラバーズ・アーチ」が14日、バレンタインデーの激しい嵐で崩落した。地元当局者はこの出来事を「心への打撃」と表現した。

イタリアの「ブーツのかかと」とも呼ばれるサレントの海岸にある岩の断崖にアーチが架かる「ファラリオーニ・ディ・サンタンドレア」は、何世紀にもわたって旅行者を引き寄せてきた。昔から恋人たちはこの場でプロポーズやファーストキスをしたり、結婚を祝ったりしてきており、地元の言い伝えによると、このアーチの下でキスをしたカップルは永遠の愛を誓うことができるとされる。

しかし、週末にイタリア南部を襲った強力な嵐により、もろい構造のアーチは崩落し、がれきの山と化した。

アーチにほど近いメレンドゥーニョのチステルニーノ町長はCNNに対し、「この崩落はサレントのイメージと観光業に壊滅的な打撃を与えた。心への大きな打撃だ」と嘆いた。

チステルニーノ氏によると、インスタグラムの写真がきっかけで近年、何千組ものカップルがアーチを訪れるようになっていた。ただしアーチは無料で一般公開されているため、正確な人数を把握することはできないという。

この地域の人気にあやかり、アーチの名前を冠したホテルやリゾートが次々と建設され、観光客を受け入れてきた。

市当局によると、アーチは今や姿を消し、残骸は海に流されるままになっている。プーリア州の観光評議員は15日、かつてイタリアで有数の幸せな場所だったこの地について「まるで葬式のようだ」と漏らした。