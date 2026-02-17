¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¡Ö¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡×¤ÈSwitch2 Pro¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀSwitch2¤Î¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥óÆþ¤ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥¯¥í¥¹¤¬Æ±º
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢Nintendo Switch 2ÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡×¤ÈNintendo Switch 2 Pro¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï»²¹Í²Á³Ê¤«¤é9%¥ª¥Õ¤Î17,275±ß¡£
¡¡¡Ö¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡×¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥°¡×¥·¥êー¥º¤Î3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²«¶â¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¡Ö¥Ð¥Ê¥â¥ó¥É¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤áÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ëÃÏ²¼À¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÅ¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÉ¤äÃÏÌÌ¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ·Á¤¹¤é¤âÇË²õ¤·¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£²õ¤·¤¿ÇËÊÒ¤òÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£²óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ó¥ー¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¥½¥Õ¥È¤ÈNintendo Switch 2 Pro¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Î¥»¥Ã¥È¡£Amazon¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÖNintendo Switch 2 ¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥¯¥í¥¹¡×¤âÆ±º¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
(C) Nintendo