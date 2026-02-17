ライオンは、洗濯槽に入れるだけで、洗濯槽のカビ・ニオイを発生を防ぐ「NANOX 洗濯槽の防カビボール タテ型専用」を2026年4月8日(水)より一部販売店の店舗及びECサイトにて発売します。

「NANOX 洗濯槽の防カビボール タテ型専用」（本体／つめかえ）

記事のポイント 洗濯槽のニオイやカビの発生を抑えつつ、洗濯した衣類の生乾き臭も予防するという一石二鳥なアイテム。槽洗浄の頻度を減らせるので、水の使用量削減にも役立ちます。使用中は洗濯槽に入れっぱなしでOKなので、毎回取り出す手間がないのも◎。（ランドリースペシャリスト 一條トオル）

本製品は、専用の洗濯ボールの中に抗菌成分と新消臭成分配合の「抗菌スティック」を入れて洗濯槽に入れるだけで、スティックが洗濯中に徐々に溶け出し、洗濯の水すべてを抗菌水に変えるというもの。

抗菌水が洗濯槽をコーティングするので、本品の使用中は、カビ・ニオイが生えにくくなり、掃除の負担を減らすことができます。

また、同社初の新消臭成分が溶けた抗菌水が洗濯中に衣類にしっかり浸透するから、衣類のニオイを根本から除去し、「しつこい生乾き臭」を徹底的に防臭します。

抗菌スティック1個で、約1か月間使用可能。抗菌スティック2個入りのつめかえ用も用意されます。

なお、本製品はタテ型洗濯機専用で、ドラム式洗濯機では使用できません。

ライオン 「NANOX 洗濯槽の防カビボール タテ型専用」 発売日：2026年4月8日 オープンプライス

