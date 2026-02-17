Í½Ìó³«»ÏÄ¾Á°¡ª ¼¡´üPixel 10a¡¢Pro XL¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¡©
Google¤ÎÃæ²Á³ÊÂÓ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖPixel 10a¡×¤ÎÍ½ÌóÃíÊ¸¤Ï2·î18Æü¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ë¤ÎPixel 9a¤òÆ§½±¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÎ®½Ð¤·¤¿¾ðÊó¤Ç¼çÍ×¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÎÆâÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Winfuture¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Pixel 10a¤ÎÍÀþ½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤ÏºÇÂç45W¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏPixel 10 Pro XL¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¿ôÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢Pixel 9a¡ÊºÇÂç23W¡Ë¤ÎÌó2ÇÜ¤È¤¤¤¦ÂçÉý¤Ê¿Ê²½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÜÂ³µ¬³Ê¤ÏBluetooth 6.0¤ËÂÐ±þ¡Ê9a¤ÏBluetooth 5.3¡Ë¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¤³¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎÄãÃÙ±ä²½¤äBluetooth¥¿¥°¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿¤è¤êÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖÆÃÄê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ë¥ó¥°¼Ò¤ÎGorilla Glass 7i¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤³¤ì¤Ï9a¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Gorilla Glass 3¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Î¼çÍ×¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤ÏPixel 9a¤«¤éÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤ÈWinfuture¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¤Þ¤È¤á·Á¡¦À£Ë¡ ¥µ¥¤¥º¤Ï153.9x73x9mm¡¢½ÅÎÌ183g¡£Pixel 9a¤è¤ê¤ï¤º¤«¤Ë·ÚÎÌ¤«¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÇØÌÌ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ï¥ª¥Ö¥·¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¥°¡¦¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¦¥Ù¥ê¡¼¤Î4¿§¤Ç¤¹¡£ ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥µ 6.3¥¤¥ó¥ÁOLED¡Ê1080¡ß2424¡¢120Hz¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢Gorilla Glass 7i¤Ë¤è¤êÂÑµ×À¤¬¸þ¾å¡£¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ÏTensor G4¡ÊºÇÂç3.1GHz¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢8GB LPDDR5X RAM¡¢128¡¿256GB UFS 3.1¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ç¤¹¡£ ¥«¥á¥é¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡Ê48MP¡¿f1.7¡Ë¡¢Ä¶¹³Ñ¡Ê13MP¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡Ê13MP¡Ë¤Î¹½À®¤ÏPixel 9a¤È¶¦ÄÌ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤â5100mAh¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢45W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ª¤è¤Ó¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë·ø¼Â¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Source: Winfuture via: Android Authority
