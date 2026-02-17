¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ¡¢¥Ü¥Ç¥£¤¬Æ©¤±¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¡¡¼¡´ü¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¸õÊä¤Îº§Ìó¼Ô¤ÈÅÐ¾ì
¡¡²Î¼ê¤Î¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ¤¬¡¢º§Ìó¼Ô¥«¥é¥à¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤Ê¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢º§Ìó¼Ô¤Î¿·ºî±Ç²è¤ªÈäÏªÌÜ¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ¡¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥É¥ì¥¹¤Çº§Ìó¼Ô¤ÈÅÐ¾ì¡¡¸å¤í»Ñ¤âÂçÃÀ
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î14ÆüÌë¡¢±Ç²èº×¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¥Ù¥ë¥ê¥Ê¡¼¥ì¡¦¥Ñ¥é¥¹¥È¤Ë¤Æ¡¢¥«¥é¥à¤¬¼ç±é¤¬¤¹¤ë¥«¥ê¥à¡¦¥¢¥¤¥Ì¡¼¥º´ÆÆÄºî¡ØRosebush Pruning¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆWWD¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥å¥¢¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¶»¸µ¤òÈþ¤·¤¯¶¯Ä´¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¤¬Æ©¤±¤ëÀº¹ª¤Ê¥¯¥í¥·¥§ÊÔ¤ß¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¿þ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Õ¥§¥¶¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎ¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥¢¤Ï¥¿¥¤¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Ë¤è¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ë¥Ö¥¿¥ó¤Î¹õ¤¤¥Ñ¥Æ¥ó¥È¥ì¥¶¡¼À½¥·¥å¡¼¥º¡ÖSo Kate¡×¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥«¥é¥à¤Ï¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ä¥¤¥ë¥¦¡¼¥ë¥¹¡¼¥Ä¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥·¥ë¥¯¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥«¥é¥à¤Ï¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥ì¥¤¥°Â´¶È¸å¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆVariety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¤³¤ÎÏÃÂê¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡µ¼Ô¤¬¡ÖÀè¤Ë¤³¤Î¼ÁÌä¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ü¥ó¥ÉÌò¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥«¥é¥à¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢¤½¤Î¼ÁÌä¤Ï»þ´ü¾°Áá¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶¦±é¤Î¥È¥ì¥¤¥·¡¼¡¦¥ì¥Ã¥Ä¤¬¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢»ä¤Ï¼¡¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥«¥é¥à¤â¡Ö¥È¥ì¥¤¥·¡¼¡¢·¯¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Ç¥å¥¢¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¤ÎV¡Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡Ë¥Ç¡¼¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¥«¥é¥à¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦»Ñ¤ä¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°ÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ¡×Instagram¡Ê¡÷dualipa¡Ë
