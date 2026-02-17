¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È»ÊÇ·²ð¡É²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¥É¥ó°ú¤¤Î¶ÄÅ·¹ÔÆ°¡¡¥Ä¥Ã¥³¥ßÂ³¡¹¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¡¼¡¼!!¡×¡Ö¾¾¹¾¤ËÁ÷¤êÊÖ¤½¤¦¡×
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè20½µ¡Ö¥¢¥ó¥¿¡¢¥¬¥¿¡¢¥É¥³¥µ¡£¡×¡ÊÂè97²ó¡Ë¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¡¼¡¼!!¡×¡ÖÄ¨¤ê¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î!?¡×¡Ö¾¾¹¾¤ËÁ÷¤êÊÖ¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÊÇ·²ð¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿²ø¤·¤¤ÃË
¡¡·§ËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë´·¤ì¤ë¤Û¤ÉÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤¬²È»ö¤ò¼êÅÁ¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¼ê¤Þ¤êÍ·¤Ó¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢½÷Ãæ¤Î¥¯¥Þ¡Ê²ÆÌÜÆ©±©¡Ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÃí°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡µç¶þ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¥È¥¤È¥Õ¥ß¤¬¥¯¥Þ¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ÊÇ·²ð¤¬ÀÅ¤«¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£Èà¤Ï²È¤ÎÃæ¤Î¶â¸Ë¤«¤éÂ¿³Û¤Î¸½¶â¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤ÈµÊÃãÅ¹¤Ø¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î»ÊÇ·²ð¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¹Ó¶â¶å½£ÃË¡Ê½ÈÀî¥¢¥È¥à¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡»ÊÇ·²ð¤Ï¹Ó¶â¤ÎÁ°¤ÇÉ÷Ï¤Éß¤ò¹¤²¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿¸½¶â¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö²È¤Î¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢¶âÂß¤·¤Ç¤â¼Ú¤ê¤Æ¤Þ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£¹Ó¶â¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï¤³¤Î¹Ó¶â¤ËÇ¤¤»¤ó¤·¤ã¤¤¡×¤È±þ¤¨¡Ö¤¦¤Þ¡Á¤«ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤È¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¡¢¤¦¤Þ¤«¶ñ¹ç¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¦¤Þ¡Á¤«¶ñ¹ç¤Ë¤¢¤ó¤¿¤òÂç¶â»ý¤Á¤Ë¤·¤¿¤ë¤±¤ó¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¹Ó¶â¤Ï°ìÎ³¤Î¾®Æ¦¤ò»ÊÇ·²ð¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¡Ö¤ï¤·¤ÎÆÉ¤ß¤Ç¤Ï¤â¤¦¤¸¤¾®Æ¦¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¡£É¬¤ºÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡×¤È¡È¾®Æ¦Áê¾ì¡É¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥¦¥µ¥®¤ÎÅêµ¡»ö¶È¤ÇÇüÂç¤Ê¼Ú¶â¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ÊÇ·²ð¤¬¡¢¹Ó¶â¤Ë¸½¶â¤òÂ÷¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¼Ú¶âºî¤ë¡©¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¡¼¡¼!!¡×¡Ö¥¦¥µ¥®¤ÇÄ¨¤ê¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î!?¡×¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ëÌ¤Íè¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¿ÆÉã¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤»¤¨¡×¡Ö»ÊÇ·²ðºÇ°¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¾¾¹¾¤ËÁ÷¤êÊÖ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
