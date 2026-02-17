¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1971¡Ö¥ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¥Ù¡¼¥¹¡×
¡ÚSquier Silver Serie¡Û¡ÊÀéÍÕ¸©¡¡¤¢¤ª¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¡14ºÐ¡Ë
¤ª¤½¤é¤¯1993Ç¯¡Á1994Ç¯º¢¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¡¢ÅßµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÆµÙ¤ß¤ËÍ§Ã£¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¥ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æº£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ï´°À®¤¬10·î¤Ç¤·¤¿¡£
¸µ¤Ï¹õ¤Ç¤·¤¿¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Û¥ï¥¤¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÇò¤ËÅÉÁõ¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶á¤¯¤Ç¤Ï¸«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥Ô¥Ã¥¯¥¬¡¼¥É¤ÏÇò¤Î1¥×¥é¥¤¤Î¤â¤Î¤«¤éÀÖ¤Ù¤Ã¹Ã¤Î4¥×¥é¥¤¤Ë¸ò´¹¡£¡ÊËÜÅö¤ÏÃã¤Ù¤Ã¹ÃÍê¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤¬ÀÖ¤Ù¤Ã¹Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤¬°¤¤¤Î¤«¡¢¥¢¡û¥¾¥ó¤¬°¤¤¤Î¤«¡Ë
¥Í¥Ã¥¯¤Ï¥µ¥Æ¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ÇËá¤¡¢¥°¥í¥¹É÷¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥«¥Ð¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ç¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î°ÌÃÖ¤¬ÈùÌ¯¤Ê¤Î¤ÇÇ¾Æâ²ñµÄÃæ¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤³¤Î¥Ù¡¼¥¹À¸ÌÄ¤ê¤¬°ÛÍÍ¤Ë¤¤¤¤¡¢²¼¤ÎÅÉÁõ¤âÊ¬¸ü¤¯¤½¤Î¾å¤«¤é¿á¤¤¤¿ÅÉÎÁ¤â¸ü¤¤¤Ê¤Î¤Ë¤è¤¯ÌÄ¤ë¡£¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡£
1ËÜÌÜ¤ÎPhotogenic¤â¤¤¤¤²»¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÄ¤é¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨¤ë¤Î¤ä¤á¤¿¡£¤ï¤«¤é¤ó¡£¤Þ¤¿¥ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤Ê¡Á¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¤È¤«¥Ó¥¶¡¼¥ë¥®¥¿¡¼¤È¤«¥Þ¥ë¥Á¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤«¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¢¡¢¹â¹»¼õ¸³½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
14ºÐ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¤³¤Î·Ð¸³¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Î»ý¤Á¼ç¡£¾ÍèÍË¾¤Êµ±¤«¤·¤³Ú´ï¿Í¤À¡¼¡£³Ú´ï¤Ë¤ÏÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸²»¤ÎÌÄ¤ê¤È½Ð²»¤ÎÈ´¤±¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡¢ÅÉÁõ¤¬Ê¬¸ü¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ë³Ú´ï¤ÏÌÄ¤ë¤·¡¢¤½¤ÎµÕ¤âÁ³¤ê¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ú´ï¤ò¿¨¤ì¤Ð¿¨¤ë¤Û¤ÉÆæ¤â¿¼¤Þ¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¿¼±ó¤Ê»ö¼Â¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤Î¤«¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¡£¤½¤Î¥¹¥¥ë¤ÏÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤äÆÁ¤ò¤â¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤éÊÙ¶¯¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤è¡£Ãæ³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤â¹â¹»¼õ¸³¤Î¸·¤·¤µ¤â¡¢É¬¤º¸å¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢Á´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤Í¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
¡ú³§¤µ¤ó¤Î³Ú´ï¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¡¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û¤Þ¤È¤á¥Ú¡¼¥¸