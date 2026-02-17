¡Ö¤Ø¡¼¤¤¡¢¥·¥ã¥Ã¥Á¥ç¡¼¡ª¡×Âç³Ø¤òÃæÂà¢ª¡Ø»þµë800±ß¤ÎÇÉ¸¯À¶ÁÝ°÷¡Ù¤À¤Ã¤¿¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ê46¡Ë¤¬¡È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¹ñ²ñµÄ°÷¡É¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¡¢°Õ³°²á¤®¤ë¤¤Ã¤«¤±
¡ÖÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ï²¼¤Ë¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¢FAX¤Î»æµÍ¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¯Ï³¤ì¤òÄ¾¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÚÈëÂ¢²èÁü¡Û¼ã¡¹¤·¤¤¡ª ¿·¿ÍµÄ°÷¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á
¡¡2005Ç¯¤ËÅö»þ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÅöÁª¤·¤¿½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¡£²Ú¡¹¤·¤¤·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÂç³Ø¤Ë6Ç¯¤âºßÀÒ¤·¤¿Ëö¤ËÃæÂà¤·¡¢½¢¿¦É¹²Ï´ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÇÉ¸¯¤ÎÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ»þµë800±ß¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é³°»ñ·Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÅ¾¿È¡£¤½¤³¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤ÎË¡Â§¡×¤¬¡¢Åê»ñ²È¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¡£¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤Î¿·Ãø¡Ø¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤Î¿ä¤·³ô¡Ö¹üÂÀ¡×Åê»ñ½Ñ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï»þµë800±ß¤ÎÀ¶ÁÝ°÷¤À¤Ã¤¿¡¢¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
½¢¿¦É¹²Ï´ü¤ËÂç³ØÃæÂà¢ªÇÉ¸¯¤Î¥Ó¥ëÀ¶ÁÝ°÷¤Ë
¡¡»ä¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê»ñÊ×Îò¤ò¾¯¤·¤À¤±¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¤â¤È¤â¤È¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«2Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï»ä¤Ï¡¢Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤â6Ç¯¤âºß³Ø¤·¤Æ¤ÎÃæÂà¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÄ¶½¢¿¦É¹²Ï´ü¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë4Ç¯¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¹¤é30¼Ò¡¢40¼Ò¼õ¤±¤Æ¤â¤Ò¤È¤Ä¤âÆâÄê¤â½Ð¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÎÆâÄêÎ¨¤Ï90¡óÁ°¸å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÎÆâÄêÎ¨¤¬60¡óÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸·¤·¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë6Ç¯¤â¤«¤±¤ÆÃæÂà¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Ã¯¤âÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡äþÍ¾¶ÊÀÞ¤Î¤Î¤Á¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤¢¤ëÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿Àè¤¬¡¢ÁíÍý´±Å¡¤ÎÎ¢¡¢¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤«¤é¤â¤Û¤É¶á¤¤¡¢ÃÏ¾å44³¬ÃÏ²¼4³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤òÀ¶ÁÝ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤¬18³¬¤«¤é22³¬¡£¸å¤Ë»ä¤¬¶Ð¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë³°»ñ·Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥í¥¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ï²¼¤Ë¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¢FAX¤Î»æµÍ¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¯Ï³¤ì¤òÄ¾¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö·¯¡¢¾Íè½ÐÀ¤¤¹¤ë¤è¡×¡¡¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢À¶ÁÝ°÷¢ª³°»ñ·Ï¾Ú·ô¥Þ¥ó¤Ë
¡¡À¶ÁÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥«¥Ê¥À¿Í¤Î±Ä¶È´´Éô¤¬¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦»ä¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£
¡Ö¤Ø¡¼¤¤¡¢¥·¥ã¥Ã¥Á¥ç¡¼¡ª¡×
¡¡ÇÏ¼¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤âÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸þ¤³¤¦¤¬¡Ö¼ÒÄ¹¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö²ñÄ¹¡ª¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¡¢¡Ö²ñÄ¹¡ª¡¡º£Ä«¤â²ñÄ¹¤Î¤¿¤á¤ËÊØ´ï¤ò¥Ô¥Ã¥«¥Ô¥«¤ËËá¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¾¡¢ÍÑ¤òÂ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ï¼ê¤òÀö¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ò»°³Ñ¤ËÀÞ¤Ã¤Æ¡¢¿®Ä¹¤È½¨µÈ¤ÎÁðÍú»ý¤Á¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²û¤Ë¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤Ï¤Ï¡¼¤Ã¡×¤È¶Ä¡¹¤·¤¯¡¢»þÂå·àÉ÷¤Î¥³¥ó¥È»ÅÎ©¤Æ¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¤½¤ì¤âÂç¥¦¥±¡¢ÂçÇú¾Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍâÆü¤â¤¢¤ÎÂç¤¤ÊÆ·¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ì¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤Ï¡¼¡¢¤ä¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤éÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤âËèÄ«Æ±¤¸¥Í¥¿¤ÎÆ±¤¸¥³¥ó¥È¤ÇÂçÇú¾Ð¡£º£¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤Ë¾Ð¤¤¤Î¥Ä¥Ü¤ÎÀõ¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Â³¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡Ö¤È¤³¤í¤Ç·¯¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¤ÇÇÉ¸¯¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³¤½¤ÎÊý¤¬¡Ö·¯¡¢¾Íè½ÐÀ¤¤¹¤ë¤è¡ª¡¡¤¦¤Á¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ï³ô¤È¤«¡¢°ÙÂØ¤È¤«¡¢ºÄ·ô¤È¤«¡¢¶âÍ»·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤ÎÃÎ¼±¤â´Ø¿´¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤°¤Ë»î¸³¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ»ö¡Ö¤¸¤ã¡¼»È¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æþ¼Ò¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¤Ê¤ê³°»ñ¤Î³ô¤Î±Ä¶È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ï³ô¼°Ä´ººÉô¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÁÈ¿¥¤ÎËöÃ¼¤Î¤µ¤é¤ËËöÃ¼¤È¸À¤¨¤ë¡¢»¨ÍÑ·¸¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤À¹â¾°¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÌÓ¤¬À¸¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÃÏ°Ì¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤ª¤è¤½³§¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥é¥¥é¤·¤¿³°»ñ·Ï¾Ú·ô¥Þ¥ó¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö»ñÎÁ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢³§¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥¨¥¯¥»¥ë¤ä¥Ñ¥ï¥Ý¤ò¶î»È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»Å»ö¤ÏÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¡£»ä¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»ñÎÁ¤Å¤¯¤ê¤È¤Ï¡¢ÀèÇÚ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ºîÀ®¤·¤¿Ê¬¸ü¤¤»ñÎÁ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¥Û¥Á¥¥¹»ß¤á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºî¶È¤Ç¤·¤¿¡£
¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤ÎË¡Â§¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¤·¤«¤·¤Ç¤¹¤Í¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¤Ç¤·¤¿¡£²ñ¤¦¿Í¡¢²ñ¤¦¿Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬»É·ãÅª¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»¨ÍÑ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÀèÇÚ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÏÆÉ¤ßÊüÂê¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÄ¶°ìÎ®¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤òËèÆüÆÉ¤ßµù¤ê¡¢¤·¤«¤â¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Ã¤È¤½¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ð¤Ã¤Á¤êÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¿ÆÀÚ¤Ê¿Í¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¿Í¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤âÀâÌÀ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Á¤é¤ËÃÎ¼±¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤«¤âÃ»»þ´Ö¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Û¤Ê»ä¤ÎÆ¬¤Ë¤â¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÂç¤¤ÊÅØÎÏ¤Ê¤·¤Ç¼«Á³¤ÈÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê»ñ²È¡¦¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤Î´ðËÜ·Á¤Ï¤³¤ÎÅö»þ¤ËÆÀ¤¿·Ð¸³¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢³°»ñ·Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò»þÂå¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸½¾ì¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢Èà¤é¤Î»×¹ÍË¡¤ä¾ðÊó¤Î°·¤¤Êý¤òÈ©¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£É¬»à¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤·¡¢ÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤òµÛ¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇÆÀ¤¿·°Æ«¤¬¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ß¥¯¥í·ÐºÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³Ø¤Ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡½¤³¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¤Ê¤ê¡Ö¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ëË¡Â§¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬À¯ÉÜ¤Î¡Ö·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¡×¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¡¢ËÜ½ñ¤ÎºÇÂç¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆâÍÆ¤Ï¸å¤Ç¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¹çÃ×¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¸å¤ËÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤È¤²¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊË¡Â§¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò»þÂå¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¡¢¤½¤·¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷»þÂå¤ËÈ¯¸«¤·¤¿Ë¡Â§¤Ë¤è¤ê¡¢Ñ¨±Û¤Ê¤¬¤é»ä¤Ï¡ÈÄ¶°ìÎ®¡É¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
