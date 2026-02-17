¡ãÅßµ¨¸ÞÎØ¡ä¸Ä¿ÍÀï¤Ï½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤ß¡Ä´Ú¹ñ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡Ê2¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢½øÈ×¤ËÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¡¢10¡Á11¼þÌÜ¤¢¤¿¤ê¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë1°Ì¤ò¾ù¤Ã¤¿¸å¡¢»Ä¤ê4¡Á5¼þ¤ÇÄÉ¤¤±Û¤¹ÀïÎ¬¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØÅö»þ¤Ï¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹¤È¥Á¥ó¡¦¥½¥ó¥æ¤¬Â·¤Ã¤Æ3´§¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬2ÃÊ³¬°Ê¾åÂ®¤¯¤Ê¤ê¡¢³¤³°Áª¼ê¤Ï»Ä¤ê¼þ²ó¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â¤Ò¤È¤Þ¤ºÀèÆ¬¤Ë½Ð¤ë¡£4ÈÖ¼ê°Ê¹ß¤ËÄÀ¤à¤ÈÄÉ¤¤±Û¤·¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£1500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö³¤³°Áª¼ê¤Ï1300¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë³ê¤ê¡¢´Ú¹ñÁª¼ê¤Ï1700¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÏ³¤ì¤ë¡£´Ú¹ñÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢ÂÎ³ÊÅª¤Ë¤âÎôÀª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ»Ù±ç¤âÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ê¥À¤ÏÀìÂ°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç9¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¡£
¥¥à¡¦¥É¥ó¥½¥ó¤¬2002Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç½øÈ×¤«¤é¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¿ô¼þº¹¤Ç°ú¤Î¥¤·¤¿¡ÖÅÜ¤ê¤Î¼ÀÁö¡×¤ä¡¢¥Á¥ó¡¦¥½¥ó¥æ¤¬2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç¸«¤»¤¿¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢4¿Í¤ò¥´¥Ü¥¦È´¤¤¹¤ë°µÅÝÅª¤Î³ê¤ê¤Ï¤â¤Ï¤ä¸«¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¸ÞÎØ¤À¤±¤Ç¶â¥á¥À¥ë3¸Ä¡¢¶ä¥á¥À¥ë2¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÖÃ萊Ä÷¡Ê¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤â¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¶¦Æ®¤È¸£À©¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¡Ë¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
·ë¶É¡¢´Ú¹ñ¤Ï»Ä¤ë3¼ïÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊÑ¿ô¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥óB¡¢¥×¥é¥óC¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥×¥é¥óD¤Þ¤Ç½àÈ÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÏºòÇ¯¡¢¥æ¥ó¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó´ÆÆÄ¤òÁª¼êÃÄ´ÉÍýÉÔÂ¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç²òÇ¤¤·¤Æ¸µÃæ¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¥¥à¡¦¥½¥ó¥Æ»á¤ò»ÃÄêÁí´ÆÆÄ¤ËÁªÇ¤¤·¤¿¤¬¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤¿¤á¥¥àÁí´ÆÆÄ¤ò¹¹Å³¤·¡¢¥æ¥ó´ÆÆÄ¤òÉüµ¢¤µ¤»¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬º®Íð¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ÏÖÃ萊Ä÷¤È¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤¬¼ç¼ïÌÜ¤È¤¹¤ë½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ï¡¢ÎòÂå8²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë6¸Ä¡¢¶ä¥á¥À¥ë1¸Ä¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿ÆÀ°Õ¼ïÌÜ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·è¾¡¤ËÂ·¤Ã¤Æ¿Ê½Ð¤·¤¿ÃË»Ò¥ê¥ì¡¼¤â2006Ç¯°ÊÍè¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ËÄ©Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤³¤ì¤é3¼ïÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä¾Á°¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£