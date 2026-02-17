¡ãÅßµ¨¸ÞÎØ¡ä¸Ä¿ÍÀï¤Ï½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤ß¡Ä´Ú¹ñ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡Ê1¡Ë
ÎòÂå¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¶â¥á¥À¥ë¤À¤±¤Ç26¸Ä¡£¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¡Ö¤ª²È·Ý¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¼ïÌÜ¤À¡£20Ç¯Á°¤Î2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¼Â¤Ë6¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÁí¤Ê¤á¤·¡¢Ä¾Á°¤Î2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤âÂç´ÚÌ±¹ñÁª¼êÃÄ¤Ï2¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é¡Ö²«¶â¤ÎÃÎ¤é¤»¡×¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯6¼ïÌÜ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¶ä¥á¥À¥ë1¸Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë2¸Ä¤Î¤ß¤À¡£ÎÓ¾âÉ§¡Ê¥¤¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥ª¥ó¡Ë¤¬ÃË»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡¢²«Âç·û¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥Û¥ó¡Ë¤¬ÃË»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤¬½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£3¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¶â¥á¥À¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡£
´Ú¹ñ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Ïº£Âç²ñ¡¢»Ä¤ê3¼ïÌÜ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£½÷»Ò¥ê¥ì¡¼¡¢ÃË»Ò¥ê¥ì¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿ÍÀï¤Ë¸Â¤ì¤Ð½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤À¤±¤À¡£
ÆÃ¤Ë16Æü¡¢ÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤«¤éÎÓ¾âÉ§¤È²«Âç·û¤¬Ã¦Íî¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃË»Ò¸Ä¿ÍÀï¤Ïº£Âç²ñ¤ò¡Ö¶â¥á¥À¥ë0¸Ä¡×¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Øµ¢²½¤·¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥¢¥ó¡Ê´Ú¹ñÌ¾¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¹¡Ë¤¬3´§¤òÃ£À®¤·¤¿2014Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ°ÊÍè¡¢12Ç¯±Û¤·¤È¤Ê¤ëÃË»Ò¸Ä¿ÍÀï¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤À¡£
½÷»ÒÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤â1000¥á¡¼¥È¥ë¤È500¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎ¾Êý¤Ç¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£¤â¤·1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤»¤Ð¡¢´Ú¹ñ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿1992Ç¯¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ëÅßµ¨¸ÞÎØ°ÊÍè¡¢Îò»Ë¾å½é¤á¤Æ¡ÖÃË½÷¸Ä¿ÍÀï¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢2010Ç¯Âå¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢¼çÍ×¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ´Ö¤Î¶¥µ»ÎÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¾åÊýÊ¿½à²½¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬µÞÀ®Ä¹¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¶¯¹ë¥ª¥é¥ó¥À¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤âÊ¿Äê¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥ï¥¦¥È¤¬ÃË»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤È1500¥á¡¼¥È¥ë¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Õ¥§¥ë¥¼¥Ö¡¼¥ë¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤â½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤È500¥á¡¼¥È¥ë¤òÀ©¤·¡¢2´§²¦¤¬2¿Í¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÁª¼êÃÄ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î½À¤é¤«¤¤É¹¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë¤â¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï³Æ¹ñÁª¼ê¤¬Å¾ÅÝ¤¹¤ë»öÎã¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¸ò¸ß¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À°É¹ºî¶È¤Î²áÄø¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÉ¹¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç½àÈ÷¤·¤¿º®¹ç2000¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤¬Å¾ÅÝ¤·¤¿ÊÆ¹ñÁª¼ê¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¿¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀï¡¢¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤ÏÃµ¤ê¹ç¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤íºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¾¡¤Ä¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸åÊý¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿²«Âç·û¤¬¡¢»Ä¤ê4¼þ¤ÇÁ°Êý¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÅ¾ÅÝ¤·¤¿·ä¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢2°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£