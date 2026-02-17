歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。鶏胸肉を使ったロール料理と抹茶チーズケーキを手作りした様子を投稿しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 鶏胸肉のロール料理 と 抹茶チーズケーキを手作り 簡単レシピも公開 「一番外側はフレンチトーストの様に」





工藤さんは「鶏胸肉を薄く開いて切り目を入れ、熱を通したレンコン、にんじん、ネギ！」と具材を紹介し、「塩麹とチキンブイヨンで味付けをします」と説明しています。







続けて「1番外側は、フレンチトーストを作るような感じで、豆乳でといた卵にライスペーパーをくぐして、オーブンで焼きました！」と、独創的な調理法を明かしました。







公開された写真では、チキンロールの美しい断面が食欲をそそります。しっとりとした鶏胸肉の中に、彩りよく野菜が詰められ、表面には黄金色に焼き上がったライスペーパーが目を引きます。







調理過程の写真も投稿されており、丁寧に下準備されている様子がうかがえます。さらに、「オリーブオイルを引いたフライパンで焼くのもおいしいです。ポン酢で食べたり、甘だれで食べたり」と、家庭で真似しやすいアレンジ方法も提案しています。







デザートには手作りの抹茶チーズケーキも登場。「今回は生クリームを使っていないので、ヘルシー」とコメントし、「生クリームの代わりにグリークヨーグルトを塩麹に混ぜて水切りして使っているので、なかなか濃厚です。」と、ヘルシーさと濃厚さを両立させた自信作であることを綴りました。







デザートプレートには、鮮やかな緑の抹茶チーズケーキのほか、パンプキンシードが添えられた、ごまチーズケーキ、ティラミスゼリーなどが並び、カフェのような仕上がりです。







この投稿に、「全部美味しそうですね レシピ本出して欲しい」「またまた手の込んだ愛情料理 ヘルシースィーツも嬉しいっ」「なんでも手作り素晴らしいです 尊敬します」「見た目よし味よしだね 美味しそう食べたーい」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】